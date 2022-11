Al cinema Corso il 16 novembre proiezione del film “Le favolose” per testimoniare la vittoria della vita sulla discriminazione.

Comunicato stampa congiunto del Direttivo di Arcigay Piacenza Lambda e del Cinema Multisala Corso di Piacenza

In vicinanza del Tdor del 20 novembre di ogni anno, “giornata mondiale di ricordo di tutte le vittime di odio transfobico”, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla visione del film LE FAVOLOSE – per la rassegna “Margini” in collaborazione con Agis-Fice Emilia-Romagna e Comune di Piacenza, che si terrà Mercoledì 16 Novembre alle ore 21 presso il Cinema Multisala Corso di Piacenza.

Saranno presenti in sala le attrici Nicole De Leo, Antonia Iaia, Mizia Ciulini, le quali risponderanno ad alcune domande sia sulla loro vita come donne trans sia come protagoniste del film.

La pellicola testimonia come la vita di cinque donne trans possa rivelarsi vittoriosa, nonostante le lotte e le discriminazioni subite. E’ un invito a tutte le persone ad avere coraggio e uscire allo scoperto.

Attualmente in Italia si stimano circa 400.000 (quattrocentomila) persone trans, a Piacenza quindi ne calcoliamo nell’ordine delle decine. Nei giorni in cui assistiamo ancora ad episodi di transfobia nella scuola italiana, vogliamo lanciare un messaggio d’aiuto anche per loro.

L’ invito, quello di non avere paure di come ci si sente e percepisce, lo rilanciamo a tutta la città: noi ci siamo come associazione per sostenervi! E’ compito delle istituzioni fare altrettanto!