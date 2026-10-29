Al velodromo di Fiorenzuola ha preso il via “Oltre il traguardo”

Hanno preso il via mercoledì 14 ottobre al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda gli allenamenti di handbike del progetto “Oltre il traguardo”. L’iniziativa è organizzata dall’ASD Consorzio Velodromo di Fiorenzuola ed è realizzata con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’attività è gratuita e rivolta a persone adulte con disabilità motoria. Gli incontri si terranno con cadenza settimanale negli spazi del velodromo, con il supporto di un istruttore tecnico e di un assistente per la preparazione e la manutenzione dei mezzi.

L’avvio degli allenamenti segue il lavoro di organizzazione e raccolta delle adesioni portato avanti da luglio. Il percorso offre sia la possibilità di avvicinarsi alla handbike per la prima volta sia quella di allenarsi con regolarità, tenendo conto delle esigenze dei partecipanti.

«Dopo alcune esperienze negli scorsi anni, finalmente riusciamo a strutturare al velodromo un progetto di handbike sostenibile, con un appuntamento fisso ogni settimana», spiega Luca Taranti, coordinatore del progetto. «Fa piacere vedere la voglia dei ragazzi di girare in pista: poter dare continuità a questo entusiasmo è una delle ragioni per cui abbiamo lavorato al progetto. Grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano possiamo offrire gratuitamente questa opportunità sul territorio, sia a chi vuole provare per la prima volta sia a chi desidera allenarsi con regolarità».

Roberto Reggi, presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano: «L’impegno della Fondazione nella promozione dello sport per tutti nasce dalla convinzione che la pratica sportiva sia un’esperienza fondamentale per la salute e il benessere psico-fisico, e anche un’occasione importante di inclusione, socializzazione e promozione dell’autonomia personale. Un aspetto che abbiamo introdotto anche nel nuovo statuto del nostro ente, che inserisce lo sport stabilmente fra i settori di intervento. Sosteniamo dunque con convinzione questo progetto e auguriamo buon lavoro agli allenatori e agli atleti di handbike del Velodromo Pavesi, affinché possa diventare sempre più un luogo di incontro, crescita e partecipazione».

Per informazioni sull’attività: ASD Consorzio Velodromo di Fiorenzuola, fiorenzuolavelodromo@gmail.com.