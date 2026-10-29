Piacenza perde 833 imprese in un anno: male le costruzioni, bene i servizi: “Trend peggiore di quelli regionale e nazionale”

La chiusura del terzo trimestre 2026 conferma il trend in calo per il numero delle imprese attive a Piacenza. Rispetto allo stesso periodo del 2025, infatti, si registra un calo del 3,2%, in continuità con la flessione registrata nei mesi precedenti. Lo stock di imprese attive scende così a quota 24.816, con 833 unità in meno rispetto ad un anno fa.

Piacenza peggio della media regionale e nazionale

Dalle analisi condotte dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, emerge che questo andamento risulta peggiore sia di quello nazionale (-0,8%) che sia di quello regionale (-1,3%).

Servizi alle imprese e alla persona: i comparti in crescita

L’elaborazione dell’Ufficio camerale sui dati evidenzia un quadro articolato, con pochi comparti in crescita e altri che continuano a risentire delle difficoltà economiche.

La dinamica migliore riguarda i servizi alle imprese che aumentano dello 0,8%, registrando 41 realtà in più, raggiungendo quota 5.082 e confermandosi il principale motore dello sviluppo provinciale, con incidenza sul totale territoriale del 20,5%.

Crescono anche i servizi alla persona, segnando un +0,7% con 2.389 imprese (16 in più sullo stesso trimestre dell’anno precedente).

Costruzioni in forte calo: 475 imprese in meno a Piacenza

Permangono invece marcate criticità negli altri comparti.

Le costruzioni registrano la flessione più accentuata chiudendo a -10,4% con 4.103 imprese e 475 in meno sul settembre 2025.

Commercio, manifattura, ristorazione e agricoltura in flessione

In flessione anche il commercio (-3,8%), che ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con 4.735 imprese (185 unità in meno), così come la manifattura (-3,5%), in cui sono presenti 2.307 imprese (in calo di 84 attività); infine i servizi di alloggio e ristorazione (-2,5%, con 1.857 imprese e 48 unità in meno) e l’agricoltura, in cui il numero delle imprese è sceso di 106 unità (-2,5%) attestandosi a 4.198.

Crescono le società di capitale, diminuiscono le imprese individuali

Per quanto riguarda la forma giuridica, continua il rafforzamento delle società di capitale, che crescono del 3,4% raggiungendo 6.195 imprese (201 in più).

Nonostante una diminuzione di 918 unità (-6,0%), restano comunque prevalenti le imprese individuali, che rappresentano il 57,9% del totale con 14.358 unità, mentre prosegue la riduzione delle società di persone con un -3,1% e 3.803 imprese.