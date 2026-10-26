Emporio Solidale Piacenza, ottobre di iniziative e ripartenza. Lidia Frazzei a Volontariato in Onda: 165 famiglie assistite, cresce il bisogno di aiuto – AUDIO

Emporio Solidale Piacenza: ottobre è stato il mese della ripartenza attraverso la proposta di tante iniziative e appuntamenti. Il tema è stato trattato a Radio Sound nella rubrica “Volontariato in Onda” realizzata con CSV Emilia.

Il presente è difficile: aumentano le famiglie in difficoltà. Sono 165 nuclei seguiti dall’Emporio per un totale di circa 700 persone. Un dato significativo, che fotografa un bisogno crescente sul territorio e la necessità di sostenere chi sta attraversando un momento di difficoltà economica e sociale. A dirlo è Lidia Frazzei, operatrice dell’Emporio Solidale, che sottolinea come nell’ultimo periodo sia aumentato sensibilmente il numero delle famiglie che si rivolgono alla struttura e accedono ai suoi servizi. Tra le persone assistite ci sono anche moltissimi minori, a testimonianza di quanto il sostegno alle famiglie rappresenti una necessità sempre più importante per la comunità piacentina.

Proprio per questi motivi sono sempre più importanti le iniziative e gli appuntamenti proposti dalla realtà piacentina. Lo scorso fine settimana due pomeriggi sono stati dedicati al “Villaggio di halloween” con diversi laboratori creativi.

Ottobre è stato il mese della ripartenza – spiega Lidia Frazzei – soprattutto per le nostre famiglie. Infatti siamo ripartiti con tutte le attività dell’Emporio. In particolare cito lo spazio compiti per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il punto di conversazione in lingua italiana per migliorare l’italiano di uso quotidiano, ma siamo anche ripartiti con le tante iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. In primis i nostri laboratori creativi, sempre attivi il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina.

I preparativi per il Natale 2026

Poi il Natale è sempre più vicino e gli operatori del’Emporio lanciano un appello importante. Dal 2 al 12 novembre, nei nostri orari di apertura, che sono lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17 e martedì e giovedì dalle 9 alle 12, attiveremo la raccolta di giocattoli usati in buono stato. In questi orari sarà possibile consegnare giochi, libri, peluche e quello che può servire ai bambini. Questi materiali raccolti verranno poi trasformati dai nostri volontari in regali di Natale, quindi verranno impacchettati e ciascun bambino riceverà nel mese di dicembre un regalo di Natale.

Abiti usati per bambini da 0 a 12 anni: da ottobre è partita la raccolta all’Emporio Solidale Piacenza

L’iniziativa è rivolta a chi desidera donare vestiti in buono stato, offrendo così un aiuto concreto ad altre famiglie e dando una seconda vita agli indumenti che non vengono più utilizzati .Gli abiti possono essere consegnati durante la prima settimana di ogni mese, negli orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Un importante gesto di solidarietà che può trasformarsi in un aiuto prezioso per tanti bambini e le loro famiglie.

Bomboniere

Per sostenere l’Emporio, e le richieste delle famiglie in difficoltà in netto aumento, si possono acquistare le Bomboniere Solidali. E’ un modo – chiude Lidia Frazzei – per trasformare un evento importante della vita di ciascuno di noi, un matrimonio, una comunione, una cresima, un compleanno, una laurea, in un evento ancora più importante e più speciale. Le nostre bomboniere sono fatte interamente a mano dalle volontarie del Laboratorio d’Uncinetto ed è molto importante sottolineare che il Laboratorio è costituito anche dai ragazzi con disabilità e utenti che scelgono di ritrovarsi due ore a settimana.