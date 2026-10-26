Emporio Solidale Piacenza, ottobre di iniziative e ripartenza. Lidia Frazzei a Volontariato in Onda: 165 famiglie assistite, cresce il bisogno di aiuto – AUDIO

26 Ottobre 2026 Redazione MC Attualità
Emporio Solidale Piacenza, ottobre di iniziative e ripartenza. Lidia Frazzei a Volontariato in Onda: 165 famiglie assistite, cresce il bisogno di aiuto AUDIO

Emporio Solidale Piacenza: ottobre è stato il mese della ripartenza attraverso la proposta di tante iniziative e appuntamenti. Il tema è stato trattato a Radio Sound nella rubrica “Volontariato in Onda” realizzata con CSV Emilia.

Il presente è difficile: aumentano le famiglie in difficoltà. Sono 165 nuclei seguiti dall’Emporio per un totale di circa 700 persone. Un dato significativo, che fotografa un bisogno crescente sul territorio e la necessità di sostenere chi sta attraversando un momento di difficoltà economica e sociale. A dirlo è Lidia Frazzei, operatrice dell’Emporio Solidale, che sottolinea come nell’ultimo periodo sia aumentato sensibilmente il numero delle famiglie che si rivolgono alla struttura e accedono ai suoi servizi. Tra le persone assistite ci sono anche moltissimi minori, a testimonianza di quanto il sostegno alle famiglie rappresenti una necessità sempre più importante per la comunità piacentina.

Proprio per questi motivi sono sempre più importanti le iniziative e gli appuntamenti proposti dalla realtà piacentina. Lo scorso fine settimana due pomeriggi sono stati dedicati al “Villaggio di halloween” con diversi laboratori creativi.

Ottobre è stato il mese della ripartenzaspiega Lidia Frazzeisoprattutto per le nostre famiglie. Infatti siamo ripartiti con tutte le attività dell’Emporio. In particolare cito lo spazio compiti per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, il punto di conversazione in lingua italiana per migliorare l’italiano di uso quotidiano, ma siamo anche ripartiti con le tante iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. In primis i nostri laboratori creativi, sempre attivi il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina.

I preparativi per il Natale 2026

Poi il Natale è sempre più vicino e gli operatori del’Emporio lanciano un appello importante. Dal 2 al 12 novembre, nei nostri orari di apertura, che sono lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17 e martedì e giovedì dalle 9 alle 12, attiveremo la raccolta di giocattoli usati in buono stato. In questi orari sarà possibile consegnare giochi, libri, peluche e quello che può servire ai bambini. Questi materiali raccolti verranno poi trasformati dai nostri volontari in regali di Natale, quindi verranno impacchettati e ciascun bambino riceverà nel mese di dicembre un regalo di Natale.

Abiti usati per bambini da 0 a 12 anni: da ottobre è partita la raccolta all’Emporio Solidale Piacenza

L’iniziativa è rivolta a chi desidera donare vestiti in buono stato, offrendo così un aiuto concreto ad altre famiglie e dando una seconda vita agli indumenti che non vengono più utilizzati .Gli abiti possono essere consegnati durante la prima settimana di ogni mese, negli orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Un importante gesto di solidarietà che può trasformarsi in un aiuto prezioso per tanti bambini e le loro famiglie.

Bomboniere

Per sostenere l’Emporio, e le richieste delle famiglie in difficoltà in netto aumento, si possono acquistare le Bomboniere Solidali. E’ un modo chiude Lidia Frazzeiper trasformare un evento importante della vita di ciascuno di noi, un matrimonio, una comunione, una cresima, un compleanno, una laurea, in un evento ancora più importante e più speciale. Le nostre bomboniere sono fatte interamente a mano dalle volontarie del Laboratorio d’Uncinetto ed è molto importante sottolineare che il Laboratorio è costituito anche dai ragazzi con disabilità e utenti che scelgono di ritrovarsi due ore a settimana.

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