Tributo a Pino Daniele il 13 novembre al Politeama, con la “Me Piace ‘O Blues Band”: “Dal 2017 ispirati dalla magia del cantautore napoletano”. Aperta la prevendita – AUDIO

La musica, l’arte, il legame con Napoli e le emozioni di Pino Daniele tornano protagoniste a Piacenza con “Tributo a Pino Daniele”, uno spettacolo che accompagna il pubblico in un viaggio tra i brani più iconici del grande cantautore napoletano. L’appuntamento è previsto per venerdì 13 novembre, alle 21, al Teatro Politeama, con la “Me Piace ’O Blues Band”. Ospite speciale della serata sarà il comico Carmine Faraco.

In vista dell’evento, Roberto Matta, voce del gruppo, è stato ospite negli studi di Radio Sound, per raccontare il tributo dedicato a Pino Daniele e presentare al pubblico la serata. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Napoli Club Piacenza Partenopea. I biglietti del Tributo sono disponibili su TicketOne.it e presso il Teatro Politeama di Piacenza, in via San Siro. Per informazioni è possibile contattare il numero 0523 328672.

Roberto Matta, voce e chitarrista della band, racconta che il suo legame con Pino Daniele nasce da una passione musicale coltivata in oltre 25 anni di attività, durante i quali ha suonato generi diversi e inserito spesso nel repertorio anche alcuni brani del cantautore napoletano, che ha sempre portato nel cuore. La svolta arriva una sera, quando un noto tastierista che collaborava con i Ricchi e Poveri, colpito dalla somiglianza della sua voce con quella di Pino Daniele, gli propone di dare vita a un progetto dedicato all’artista. Coinvolgendo altri musicisti, nel 2017 nasce così la Me Piace ’O Blues Band.

Pino Daniele ha saputo fondere blues, jazz e tradizione napoletana in uno stile inconfondibile. Qual è, l’elemento che rende la sua musica ancora così attuale? “La crescita! Infatti ha iniziato negli anni 70 portando diverse novità nella musica italiana, anche attraverso collaborazioni internazionali. Poi negli anni 90 ha proseguito il suo percorso toccando anche sonorità dance e pop. Il tutto fatto con un gran stile, un periodo sicuramente diverso rispetto a quello caratterizzato dal blues, dal jazz e dalla tradizione napoletana dei suoi primissimi album. E’ sempre stato un artista che amava sperimentare”.

Il progetto della “Me Piace ’O Blues Band” sta proseguendo mantenendo intatto il suo spirito originario: l’amore per la musica di Pino Daniele. Una passione condivisa da tutti i componenti della band, unita alla naturalezza con cui vengono proposti i suoi brani, grazie a una voce molto simile a quella dell’artista napoletano e alla possibilità di Roberto Matta di cantare comodamente nelle tonalità originali.

Qual è la canzone che ti emoziona di più?

Mi emoziona molto cantare il brano “Quando” nato dalla sua collaborazione con Massimo Troisi, un attore che io adoro e mi capitò di partecipare anche a uno spettacolo dedicato proprio a lui. Secondo me si tratta di una canzone capolavoro, che con poche parole racconta una storia d’amore e dicuore, ed è una una cosa meravigliosa.

Per il tributo a Pino Daniele, la Me Piace ’O Blues Band proporrà circa 28 brani, ripercorrendo quasi cronologicamente la carriera del cantautore napoletano, dagli esordi alla fine degli anni Settanta fino alle produzioni successive. Un percorso musicale pensato per raccontare le diverse sfumature artistiche di Pino Daniele, valorizzando anche il contributo dei musicisti che lo hanno accompagnato nella sua carriera. Sul palco, infatti, ci sarà anche il sassofonista Stefano Guazzo, il cui strumento permetterà alla band di riproporre brani nei quali il sassofono ha un ruolo particolarmente significativo.

Una serata che – conclude Roberto Matta – vuole rendere omaggio non soltanto alle canzoni, ma anche alla ricchezza musicale e ai grandi musicisti che hanno contribuito a rendere unica l’opera di Pino Daniele.

Tributo a Pino Daniele il 13 novembre al Teatro Politeama