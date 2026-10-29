Serie B – Fiorenzuola Bees, nella sfida nel catino del PalaRuggi di Imola si vuole tornare a vincere

I Fiorenzuola Bees tornano in trasferta con la voglia di trasformare le ultime prestazioni in punti. Domenica 1 novembre 2026, alle ore 18.00, la squadra di coach Marco Del Re sarà ospite dell’Andrea Costa Imola al PalaRuggi, nella sfida valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, Girone A 2026/2027. Un appuntamento importante per i gialloblù, chiamati a interrompere una serie di tre sconfitte consecutive (tutte di misura) e a dare nuovo slancio al proprio cammino.

Il derby perso al PalArquato contro UCC Assigeco Piacenza per 81-83 ha lasciato un’altra occasione sfumata per pochissimo. Dopo il 63-61 di Ferrara, i Bees si sono nuovamente fermati a due punti dagli avversari: due finali amari che rendono ancora più forte il desiderio di riscatto. Fiorenzuola arriva alla trasferta romagnola con una vittoria nelle prime cinque giornate, conquistata proprio lontano da casa sul campo di Reggio Calabria.

Per Del Re, una notizia positiva arriva dal recupero di Giacomo Cecchinato, finalmente ritrovato e nuovamente a disposizione del gruppo e già in campo, sebbene con pochi allenamenti sulle gambe, nella sfida di domenica scorsa. Resterà invece ancora ai box Paolo Marinelli, fermato da un infortunio muscolare: un’assenza che richiederà ai Bees un ulteriore contributo collettivo nella gestione del gioco e delle responsabilità offensive.

Di fronte ci sarà un’Andrea Costa Imola che finora ha raccolto quattro punti in classifica, costruendo interamente in casa, in un catino storicamente molto caldo, il proprio bottino. Al PalaRuggi i biancorossi hanno infatti superato Rucker San Vendemiano per 61-59 e Legnano per 55-50: due successi che raccontano la capacità degli imolesi di affrontare e vincere partite a basso punteggio. Per Fiorenzuola serviranno pazienza nelle scelte offensive e continuità nell’arco dei quaranta minuti.

Anche la formazione di coach Luca Dalmonte arriva da una sconfitta di misura, il 78-76 sul campo di Vicenza. Una gara nella quale Imola, dopo essere stata sotto 63-47 alla terza sirena, ha saputo ribaltare l’inerzia e rientrare fino a giocarsi il successo negli ultimi possessi. Nell’ultima uscita si sono distinti Angarica con 15 punti, Anaekwe con 14, Gasparin con 12 e Kouassi con 10: contributi distribuiti tra esterni e area che impongono attenzione a più protagonisti in casa biancorossa, tenendo sempre i riflettori accesi anche sull’ex della gara, Jacopo Preti.

I Bees dovranno dunque affrontare un avversario capace di restare dentro la partita e un campo finora inviolato. La sfida passerà dalla solidità difensiva, dal controllo dei rimbalzi e dalla capacità di limitare gli errori nei momenti decisivi. Dopo due sconfitte consecutive maturate con il minimo scarto, l’obiettivo gialloblù è trovare la lucidità necessaria per completare il lavoro e tornare a muovere la classifica.

Coach Marco Del Re inquadra in questo modo il momento dei suoi Bees:

‘’Dopo 5 giornate siamo a 1 vittoria e 4 sconfitte con una differenza canestri di -2. E’ solo una statistica, ma fa capire quanto siamo riusciti a stare dentro la sfida. Ai ragazzi non posso appuntare nulla a livello di impegno e di concentrazione, possiamo fare meglio nel dato delle palle perse ma abbiamo vissuto settimane difficili potendoci allenare davvero in pochi effettivi in modo continuativo. Non voglio tornare sul giudizio sul metro arbitrale ricevuto nell’ultima sfida, la nostra volontà è quella di andare al PalaRuggi contro l’Andrea Costa con lo stesso entusiasmo che abbiamo mostrato durante questo primo scorcio di campionato.”

Appuntamento quindi a domenica 1 novembre alle ore 18.00 al PalaRuggi di Imola: Andrea Costa Imola–Fiorenzuola Bees.