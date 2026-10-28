Due espulsioni, gol di Tremolada e Capelli! Il Piace batte il Sasso 2-0 e raggiunge gli ottavi di Coppa

Il Piacenza calcio di mister Arnaldo Franzini raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D. I biancorossi regolano per 2-0 il Sasso Marconi al termine di una partita con addirittura due espulsi: Panaioli al 65esimo e Nunziati dieci minuti più tardi. Sono le reti di Tremolada e Capelli a spingere la banda di Franz, all’interno di una gara totalmente controllata dai padroni di casa. Al prossimo turno (18 novembre, ndr) sfida con una tra Sestri Levante e Lucchese, in campo mercoledì 4 novembre.

Piacenza-Sasso Marconi 2-0 (primo tempo 1-0)

Piacenza calcio – Fantoni, Manzi, Silva, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Bagnaschi, Trombetta, Bassanini, Barba, Panaioli. All. Franzini

Sasso Marconi – Celeste, Lolli, Farini, Bonfiglioli, Nunziati, Acatullo, Pepa, Galli, Pelliconi, Mazia, De Nardi. All. Bertone

Arbitro – Ferroni

Gol – 15′ Tremolada, 82′ Capelli