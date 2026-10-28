Due espulsioni, gol di Tremolada e Capelli! Il Piace batte il Sasso 2-0 e raggiunge gli ottavi di Coppa

28 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Piacenza calcio

Il Piacenza calcio di mister Arnaldo Franzini raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D. I biancorossi regolano per 2-0 il Sasso Marconi al termine di una partita con addirittura due espulsi: Panaioli al 65esimo e Nunziati dieci minuti più tardi. Sono le reti di Tremolada e Capelli a spingere la banda di Franz, all’interno di una gara totalmente controllata dai padroni di casa. Al prossimo turno (18 novembre, ndr) sfida con una tra Sestri Levante e Lucchese, in campo mercoledì 4 novembre.

Piacenza-Sasso Marconi 2-0 (primo tempo 1-0)

Piacenza calcio – Fantoni, Manzi, Silva, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Bagnaschi, Trombetta, Bassanini, Barba, Panaioli. All. Franzini

Sasso Marconi – Celeste, Lolli, Farini, Bonfiglioli, Nunziati, Acatullo, Pepa, Galli, Pelliconi, Mazia, De Nardi. All. Bertone

Arbitro – Ferroni

Gol – 15′ Tremolada, 82′ Capelli

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