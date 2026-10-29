Volley – Gas Sales Piacenza: domenica i biancorossi impegnati a Cisterna: statistiche e curiosità

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza archiviata la vittoria con Modena nel derby della Via Emilia, sarà impegnata domenica 1° novembre (ore 18.00 diretta VBTV) al Palasport di Cisterna di Latina dove affronterà il Cisterna Volley nella gara valida per la terza giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Cisterna Volley, di fatto tra le due squadre, da quando Top Volley Cisterna è diventata Cisterna Volley, ci sono solo sette precedenti: sei in Regular Season ed uno nei Play Off 5° Posto. Sfida numero otto quella in arrivo contro la formazione pontina, il bilancio è di sei vittorie per Piacenza ed una per Cisterna. Nella scorsa stagione Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è imposta in entrambe le gare: 3-1 (21-25, 25-23, 25-22, 25-18) a Cisterna nella gara di andata e 3-0 (25-18. 25-19. 27-25) al PalabancaSport nella gara di ritorno.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre da quando Top Volley Cisterna è diventata Cisterna Volley risale alla terza giornata di ritorno della stagione 2024-2025 quando i biancorossi si imposero davanti al proprio pubblico per 3-1 (25-21, 22-25, 25-23, 27-25) e la partita registrò 193 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, sono due: stagione 2023-2024, quinta giornata di andata il secondo set lo vinse Piacenza per 27-25 e alla fine si aggiudicò anche la partita, stagione 2024-2025 terza giornata di ritorno il quarto set lo vinse Piacenza sempre per 27-25 e alla fine si aggiudicò anche la partita. Il set più agevole si è registrato nella stagione 2023-2024: quinta giornata di andata, il primo lo vinse Piacenza per 25-13 e alla si aggiudicò anche la partita.

Sedicesimi di CEV Cup

Sarà la formazione macedone del UGD Stip STIP l’avversaria di Gas Sales Piacenza nei Sedicesimi di CEV Volleyball Cup, manifestazione vinta lo scorso anno dai biancorossi di coach Dante Boninfante.

La formazione macedone, campione di Macedonia, nel turno preliminare di Champions League è stata superata dagli olandesi dell’Orions Stars Doetinchem in entrambe le gare giocate: 3-0 (25-13, 25-19, 25-17) nella gara d’andata giocata in Olanda e 3-2 (25-23, 20-25, 25-21, 10-25, 10-15) nella gara di ritorno giocata in terra macedone.

Gara di andata tra l’8 e il 10 dicembre Gas Sales Piacenza la giocherà fuori casa, il ritorno è in programma al PalabancaSport mercoledì 6 gennaio alle ore 18.00.

La CEV Volleyball Cup prenderà il via in novembre con i trentaduesimi di finale per concludersi nell’aprile 2027 e sette doppi turni (gara di andata e ritorno) compresa la finale. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizia il suo cammino dai Sedicesimi di Finale, stesso momento in cui accedono al torneo anche le squadre eliminate nei primi tre turni preliminari di Champions League.

Da questa edizione per superare il turno sarà necessario vincere entrambe le partite con qualsiasi risultato, in caso di una vittoria per parte con qualsiasi risultato, il passaggio al turno successivo sarà deciso dal Golden Set.