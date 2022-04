Alessandro Ronca, incontro il 5 aprile sul Pubblico Passeggio con l’autore del libro “Vivere senza Bollette”

Alla luce dell’aumento dei costi energetici e delle difficoltà economiche crescenti per tutta la popolazione italiana, alla cittadinanza di Piacenza è offerto un evento gratuito per incontrare Alessandro Ronca, autore del libro “Vivere senza Bollette” e ideatore di “Il Parco dell’Energia Rinnovabile” in Umbria.



Il 5 Aprile 2022, Stefano Losi, privato cittadino, organizzerà un incontro all’aperto con l’autore presso il Pubblico Passeggio, angolo Corso Vittorio Emanuele II, alle ore 21:00.

Alessandro Ronca è Presidente e Socio fondatore di PeR “Il Parco dell’Energia Rinnovabile” in Umbria. Dopo anni di esperienza acquisita in paesi dalle difficili situazioni ambientali, soprattutto in Africa, ha dedicato la sua preparazione sulle nuove tecnologie energetiche per ideare il PeR. Il suo scopo è promuovere, diffondere e perseguire uno stile di vita sostenibile.



Ha scritto il libro “Vivere Senza Bollette” una guida concreta alla portata di tutti che accompagnerà il lettore passo passo, mostrandogli il percorso da intraprendere verso l’autonomia e l’indipendenza, il tutto spiegato con un linguaggio semplice e comprensibile, accompagnato da tante illustrazioni utili.

Per ulteriori informazioni contattare Stefano Losi alla mail stefanolosi61@gmail.com o/e

consultare il sito https://www.per.umbria.it/



In caso di pioggia l’evento si sposterà sotto i portici di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli,

sempre alle ore 21:00.