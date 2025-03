Anche a Piacenza sfilano le “tute blu”, corteo per chiedere il rinnovo del contratto nazionale – FOTO

Sono scese in piazza anche a Piacenza le “tute blu” di Fiom, Fim e Uilm per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. La mobilitazione, che rientra nello sciopero nazionale di 8 ore indetto dai sindacati, ha preso il via alle 9:30 con un concentramento all’incrocio tra Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele. Da lì, il ha raggiunto Palazzo Cheope, sede di Confindustria Piacenza, dove si è tenuto un presidio sotto le finestre dell’associazione datoriale.

“Vogliamo il contratto” al ritmo dei tamburi, così il corteo ha segnato la mattinata piacentina.

Alla base della protesta c’è la rottura delle trattative con Federmeccanica (Confindustria) e Unionmeccanica (Confapi), che hanno respinto le richieste dei lavoratori e avanzato una proposta ritenuta inaccettabile dai sindacati. Le organizzazioni dei metalmeccanici denunciano il tentativo di modificare le attuali regole contrattuali, vincolando gli aumenti salariali unicamente all’inflazione e mettendo così a rischio il potere d’acquisto dei lavoratori.

Fiom, Fim e Uilm hanno ribadito anche a Piacenza “la necessità di un contratto collettivo equo e dignitoso, che dia garanzie per la tutela dei salari e delle condizioni lavorative”.

ADESIONE SCIOPERO A PIACENZA

Adesione del 65% alla Lift Tek, azienda del comparto dei carrelli elevatori come la Bolzoni, la cui adesione alle proteste è arrivata al 60%. Si è arrivati al 70% alla Orton, al 65 alla Vanessa come alla Biffi, aziende del settore Oil and Gas, che ha visto anche il 90% di adesione alla Coprosider. Grande adesione allo sciopero alla Spi di Rottofreno, azienda che produce infissi i cui dipendenti hanno scioperato al 90%; ottima adesione alla Aperam, settore acciaio, e adesione totale alla Diamond Service, azienda che produce lame e dischi diamantati. “In generale adesione alta allo sciopero, un risultato che ci dice come la strada intrapresa sia quella giusta. Ora occorre riaprire il tavolo delle trattative e dar retta alle proteste che hanno segnato grandi risultati anche nel piacentino” così Fim, Fiom e Uilm di Piacenza ieri.