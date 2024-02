Angelina Mango vince Sanremo 2024, le pagelle finali. Ascolti record: oltre 14 milioni

Angelina Mango vince Sanremo 2024, Amadeus e Fiorello salutano in carrozza, ma facciamo prima una breve considerazione su questa edizione terminata da pochissimo.

Sanremo 2024, considerazioni finali

Un’edizione fotocopia delle precedenti, perché squadra che vince non si cambia, anche se il prossimo anno bisognerà mescolare tutto considerando la chiusura di Amadeus su un prolungamento. Nonostante qualche critica e qualche scivolone, Ama merita un bel 8 anche nel 2024, ma trovo giusto spalancare un po’ le finestre per far entrare aria nuova. Avanti a chi ha delle idee per far qualcosa di diverso rispettando le regole non scritte di una tradizione che funziona dagli anni 50.

Fiorello nella serata finale fa il Fiorello e come ci ha abituato a volte fa sorridere e altre annoia un pochino, ma è se stesso fino in fondo. Proveranno a convincerlo a essere lui il dopo Amadeus? Sicuramente un colpaccio sotto il segno della continuità, ma forse sarebbe troppo e lui lo sa.

Angelina Mango vince Sanremo 2024

Una vittoria che mette d’accordo più o meno tutti. Lei è brava e il pezzo lo sentiremo parecchio, quindi una degna erede del titolo lasciato da Mengoni. C’è curiosità, non per chi scrive perché non lo segue, di vederla all’Eurofestival.

Record di Ascolti per serata finale

Ancora un record di ascolti: 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74.1%. Nel 2023 la serata finale registrò una media di 12 milioni 256mila telespettatori pari al 66%.

Le pagelle finali

Renga-Nek, voto 6. Due carriere da rilanciare, ma non con questo brano che probabilmente non si farà ricordare.

Dai social: partecipazione senza lasciare traccia, ma si divertono come in ferie.

Big Mama, voto 7. L’inciso rimane in testa e lei è simpatica. Buon Sanremo per lei.

Dai social: dolce fragile e coraggiosa…grande rivelazione.

Gazzelle, voto 9. Il brano più bello del Festival. Delicatezza e intensità si sposano perfettamente per una di quelle canzoni che sarà bello ascoltare anche tra qualche anno.

Dai social: canzone bellissima sovrastata dalle visualizzazioni dei tiktoker.

Dargen D’Amico, voto 7. Bel testo, un momento profondo pieno di energia.

Dai social: Quelli che pensano sia un tormentone…perdonali Dargen.

Il Volo, voto 5,5. Non è un capolavoro e loro non hanno mai preso il volo.

Dai social: pezzo semplice, con un po’ di atteggiamento lirico, sempre la stessa ricetta.

Loredana Bertè, 8,5. Il rock a Sanremo lo porta lei. La sua rinascita negli ultimi anni può essere d’esempio a tanti: non è finita finche non è finita!

Dai social: 73 anni ! E fa ancora divertire con le sue canzoni

Negramaro, voto 6. Più bello il siparietto con Fiorello che la canzone.

Dai social: Una versione sbiadita degli ultimi Coldplay, che di per sé già sono caduti parecchio in basso.

Mahmood, voto 7. Coinvolgente, viene voglia di ballare anche a chi non sa farlo.

Dai social:un pezzo molto bello che i bambini già ballano.

Santi Francesi, voto 6,5. Più stile che bellezza, almeno della canzone perché loro piacciono nolto.

Dai social: chi sono?

Diodato, voto 8. Uno degli artisti più interessanti degli ultimi anni. Una garanzia di qualità.

Dai social: Vorrei conoscere il suo barbiere.

Fiorella Mannoia, voto 8. Bella canzone e bella interpretazione, non delude mai.

Dai social:

Alessandra Amoroso, voto 5. Certo che lei che canta di non prendere la vita sul serio, fa abbastanza ridere.

Dai social: non riesco ad ascoltare più di 60 secondi la sua voce… Beati quelli che riescono a reggere un concerto intero.

Alfa, voto 6,5. Lui è bravo, quindi merita pezzi migliori. Festival discreto comunque.

Dai social: Sogna ragazzo …sogna !!!

Irama, voto 7. Strepitoso nella serata delle cover con Cocciante, bravo in gara, ma non eccelso.

Dai social: Speriamo sia il tuo anno, finalmente

Ghali, voto 7,5. Tra i talenti di questo livello, lui manda un messaggio positivo di convivenza con le sue canzoni.

Dai social: con questa canzone….mi sento tanto bene.

Annalisa, voto 6,5. Dopo i pezzi balneari avrebbe stupito portando qualcosa di diverso e invece…

Dai social: Sinceramente, speravo di più.

Angelina Mango, voto 8. Il talento c’è e non fa il compitino portando a Sanremo un brano che fa ballare, ma non banale. Applausi.

Dai social: buon sangue non mente.

Geolier, voto 5. Gli autori sono sempre gli stessi e lui piace ai giovanissimi. Ricetta perfetta.

Dai social: la mia pausa caffè.

Emma, voto 6. Un pezzo scritto dai soliti autori presenti ovunque, quelli criticati da Morgan a X Factor, che sembra scartato da Annalisa mentre stava in Apnea.

Dai social: ma perché una brava deve cantare questa roba?

Il Tre, voto 5. Cosa resterà? Poco, a meno di rivoluzioni nel dopo Sanremo.

Dai social: Con questo Sanremo,la maglia della salute è ufficialmente fuori dal mercato.

Ricchi e Poveri, voto 5. Alzo il voto dopo le prime serate per rispetto alla loro carriera. Il basso posto in classifica significa che l’effetto balera non li ha riportati al momento trash di Mamma Maria dei primi anni 80.

Dai social: La sentiremo tanto questa canzone, purtroppo.

The Kolors, voto 6,5. Il brano è anche carino ma paga il fatto di essere, nelle intenzioni, molto simile al tormento estivo Italo disco. Andava previsto.

Dai social: si incontrano, si sposano e poi litigano, come tutti.

Maninni, voto 5,5. Nel girone dei dimenticati è difficile uscire.

Dai social: Bello bravo e pugliese.

La Sad, voto 5. Un punk da zecchino d’oro cercando un tema difficile. Non sempre chi cerca trova.

Dai social: sono quattro no.

Mr. Rain, voto 6. Chi cavalca il successo precedente spesso non fa breccia nel cuore della gente che ascolta musica.

Dai social: perso il potere dei Supereroi?

Fred De Palma, voto 6. Continua la strada del senza infamia e senza lode, ma potrebbe fare di più.

Dai social: Mi ero addormentata sul divano, poi ho sentito urlare, che sta succedendo? Chi piange?

Sangiovanni, voto 6,5. Bravo per aver portato qualcosa di diverso rispetto alle ultime cose fatte.

Dai social: gli ultimi saranno i primi.

Clara, voto 7. Uno dei misteri di questo Festival, parte tra i favoriti ma la classifica non la premia pur portando un brano piacevole. Le radio potrebbero ribaltare l’opaco risultato.

Dai social: bellezza disarmante e talento pazzesco.

BNKR 44, voto 5. Spiccano solo nella serata delle cover grazie a un’ottima scelta. Poco altro.

Dai social: finito il carnevale non saranno più travestiti da Luna Pop del 2024.

Rose Villain, voto 7. Bellissima e ottima interprete. Scrive pure, quindi il futuro sembra suo: boom boom.

Dai social: La gente vota maggiormente chi è già famoso. Ma lei è brava!