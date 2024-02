Festival di Sanremo 2024, l’ultimo di Amadeus? Marco Rancati ricorda l’edizione 1985: “E’ una grande vetrina” – AUDIO

“Noi finiamo qua, non faremo un altro Sanremo”. Lo hanno detto ospiti da Fabio Fazio i mattatori del Festival 2024, Amadeus e Fiorello: Sarà vero? Forse si, ma il bravo conduttore televisivo già in passato aveva fatto altri passi indietro, come ad esempio quando chiuse le porte ai super ospiti italiani e poi la storia ha raccontato altro. Però prima di entrare nell’edizione in parte da martedì 6 febbraio, facciamo un salto all’indietro fino al 1985.

Speciale Sanremo 2024 Musica, artisti, ospiti e curiosità. Tutto sul festival della canzone italiana.

On-Air su Radio Sound alle ore 8, 12, 13.30, 15, 18

e domenica 11 febbraio dalle 8 alle 13. In collaborazione con

Leggi anche:

1985 Marco Rancati al Festival di Sanremo

In quell’anno vinsero i Ricchi e Poveri, che quest’anno tornano su quel palco, con Se m’innamoro, ma le canzoni più belle furono “Una storia importante” di Eros Ramazzotti e la raffinata “Souvenir” dei Matia Bazar. In quell’edizione tra le nuove proposte spiccò anche la bravura di un talento piacentino. Infatti Marco Rancati si fece notare al grande pubblico con il brano “Occhi neri”.

Ricordo poco delle serate – commenta Rancati – perché al Festival va tutto così velocemente che poi alla fine ti chiedi cosa sia successo veramente. Rimane invece tutta la preparazione della canzone con Dalla e Ron a Bologna alla Fonoprint, una bellissima atmosfera.

Il Festival è un’arma a doppio taglio per gli artisti

Si è vero, ma male non fa ad andarci se si ha un buon prodotto, perché rimane una grande vetrina in tutto il mondo, anche arrivando ultimi. Infatti non sempre la canzone che vince è quella di maggior successo. Chi decide alla fine è sempre il pubblico dopo il Festival.

Lo guarderai?

Si, sono curioso di sentire la canzone di Loredana Bertè perché ne parlano molto bene. Solitamente seguo la prima sera e poi basta perché sono troppe serate, si potrebbe tornare a una volta quando si andava dal giovedì al sabato.

Festival di Sanremo 2024, Marco Rancati ricorda l’edizione 1985: “E’ una grande vetrina” – AUDIO intervista