“Siamo agenti della polizia locale, c’è stata una fuga di gas”, anziani derubati dai truffatori

Ancora una truffa ai danni di anziani. I fatti sono accaduti nella zona di Rivergaro. Due uomini hanno suonato alla porta di una coppia di coniugi presentandosi come agenti della polizia locale. I due hanno allarmato i residenti raccontando di una fuga di gas che avrebbe coinvolto l’impianto della zona, causando pericolose fuoriuscite all’interno di varie abitazioni. In sostanza, hanno chiesto di entrare per poter controllare che nella loro casa non ci fossero situazioni di pericolo. Ovviamente, una volta entrati, i finti poliziotti ne hanno approfittato per rovistare nelle varie stanze per poi arraffare oggetti preziosi e monili d’oro. Poi sono fuggiti. Indagano i carabinieri.