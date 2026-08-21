Vaga per Podenzano in stato confusionale, anziano in difficoltà soccorso da un passante e dai carabinieri

L’84enne non ricordava dove abitasse. Decisivi il senso civico di un cittadino e il rapido intervento della Sezione Radiomobile di Piacenza: identificato e ricondotto a casa illeso. Si è concluso nel migliore dei modi l’intervento effettuato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 agosto, dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Piacenza in favore di un anziano trovato in evidente stato confusionale a Podenzano.

Erano circa le 15:00 quando, in via Salvo d’Acquisto, un cittadino stava preparando la propria automobile per la partenza verso una località di vacanza. In quel momento gli si è avvicinato un uomo anziano che, visibilmente disorientato, ha indicato la vettura sostenendo che fosse di sua proprietà.

L’anziano, di 84 anni, è riuscito a riferire solo il proprio nome, ma non ricordava l’indirizzo di residenza né era in grado di fornire indicazioni utili per rientrare autonomamente a casa. Compresa la situazione di difficoltà, il cittadino ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri ed è rimasto accanto all’uomo, tranquillizzandolo e impedendo che potesse allontanarsi o esporsi a pericoli, fino all’arrivo della “gazzella” dei carabinieri.

I militari del Radiomobile, giunti rapidamente sul posto, si sono avvicinati all’anziano con particolare cautela e sensibilità. Dopo averlo rassicurato, hanno avviato gli accertamenti necessari, riuscendo a identificarlo compiutamente. Le verifiche hanno consentito anche di rintracciare il figlio, informato dell’accaduto e invitato a raggiungere il padre.

È così emerso che l’anziano si trovava in una condizione di fragilità cognitiva già nota ai familiari. L’84enne, fortunatamente illeso, è stato quindi riaffidato al figlio, che lo ha accompagnato nella propria abitazione. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine.

La tempestiva segnalazione e la disponibilità del cittadino, unite alla pronta risposta e alla sensibilità dimostrate dai carabinieri, hanno permesso di proteggere una persona vulnerabile e di ricondurla in sicurezza dai suoi familiari.

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