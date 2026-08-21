Ciclismo su pista – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) campionessa del mondo Juniores nell’Eliminazione

Seconda giornata di gare, seconda medaglia e primo titolo iridato per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, in festa oggi per l’impresa di Agata Campana ai Mondiali Juniores su pista a Heusden-Zolder (Belgio). Dopo l’argento di ieri nella prova Scratch, la “panterina” trentina classe 2008 in maglia azzurra rappresentava l’Italia nella specialità dell’Eliminazione, dove al pari dello Scratch è campionessa europea in carica dopo l’oro di luglio nella rassegna continentale di Cottbus (Germania).

Dalla Germania al Belgio, la musica non è cambiata: con una condotta di gara superlativa, la Campana è risultata semplicemente perfetta, arrivando man mano alle fasi calde della prova. L’ultima ad arrendersi è stata la russa Olga Kostina, mentre sul gradino più basso del podio è giunta la spagnola Adriana Vargas Suner.

Per la trentina, si tratta della seconda maglia iridata dopo quella del 2025 nel Team Sprint.

“Dopo l’argento di ieri volevo rifarmi e solitamente dopo un secondo posto riesco sempre a dare il meglio di me e togliermi grandi soddisfazioni. Sapevo di poter correre bene l’Eliminazione, avevo le idee chiare su questo, ma c’era anche qualche dubbio perché era la prima volta in una pista al chiuso. Quando siamo rimaste in poche, sapevo di essere la più veloce del gruppetto e sentivo bene le gambe. I presupposti per giocarmela fino in fondo c’erano e sono contenta sia arrivato questo oro. La dedica va al team Italia che ha creduto in me, a tutto il gruppo azzurro, bellissimo: se non ci fossero loro ad accompagnarmi in queste emozioni non sarebbe così bello. Infine, anche ai miei genitori per tutti i sacrifici che fanno per me e che hanno tifato da casa”.

La seconda giornata iridata ha visto anche l’epilogo dell’Inseguimento a squadre Donne Juniores, con l’Italia ieri protagonista del quarto tempo. Il First Round pomeridiano contro la forte Gran Bretagna non ha visto l’ìimpresa azzurra, ma è arrivato comunque il riscontro cronometrico utile (il migliore tra le cinque escluse dal duello per l’oro) per arrivare alla finale con il bronzo contro il Canada (battuto dal Belgio nell’altro duello principale) in serata. Per l’Italia, la corsa si è conclusa con il terzo posto, con un podio dove è salita Matilde Rossignoli, “panterina” veronese classe 2008.

Eliminazione Donne Juniores

1° Agata Campana (Italia)

2° Olga Kostina

3° Adriana Vargas Suner (Spagna)

4° Hannah-Franziska Brand (Germania)

5° Vasilina Tserakhava (Bielorussia)

6° Aruzhan Kabdulova (Kazakistan)

Inseguimento a squadre Donne Juniores

1° Gran Bretagna

2° Belgio

3° Italia (Maria Acuti, Azzurra Ballan, Elisa Bianchi, Linda Rapporti, Matilde Rossignoli)

4° Canada

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