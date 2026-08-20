Il Fiorenzuola non smette di rinforzarsi: ufficiale l’acquisto di Mattia Gallo

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Gallo, che entra ufficialmente a far parte della rosa rossonera per la stagione 2026/2027.

Nato ad Abano Terme, classe 1995, Gallo è un centravanti di 186 centimetri, forte fisicamente e particolarmente efficace nel gioco aereo, nella protezione del pallone e all’interno dell’area di rigore. Un attaccante capace di rappresentare un punto di riferimento per la manovra offensiva e di mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

Nel corso della carriera ha maturato una conoscenza profonda del campionato di Serie D, indossando, tra le altre, le maglie di Scanzorosciate, Caravaggio, Crema, Vogherese, Sammaurese e Giulianova. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza con il Castelfidardo, realizzando 10 reti a partire da dicembre 2025 e confermandosi un profilo di sicuro affidamento per la categoria.

Il suo arrivo garantisce ulteriore peso, esperienza e capacità realizzativa al reparto offensivo a disposizione di Mister Nicolò Araldi. Gallo approda a Fiorenzuola con grande determinazione e con la volontà di contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi della squadra.

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