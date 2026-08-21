Volley – Gas Sales Piacenza, tutti gli impegni del precampionato: si parte il 16 settembre

Gas Sales Piacenza sarà al completo solo a ottobre, ma a pochi giorni dall’inizio della preparazione il ricco calendario dei test si rivela già un ottimo antipasto per i tifosi biancorossi.
In programma sei test match, di cui quattro con rivali di SuperLega, e due con squadre che partecipano al campionato di A2 e A3. Dulcis in fundo la partecipazione al Memorial Masiera Day di Schio e al Quadrangolare Internazionale “Città di Cagliari”.
Il primo test al PalabancaSport si terrà mercoledì 16 settembre con l’esordio dei biancorossi contro l’Energy Time Campobasso, formazione di A3. Gli uomini di coach Dante Boninfante giocheranno in casa anche sabato 19 settembre con Belluno Volley, team di A2.
Terzo test match in programma sempre al PalabancaSport mercoledì 23 settembre e sotto rete i biancorossi affronteranno Valsa Group Modena mentre sabato 26 settembre Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata Cuneo. Per il quinto impegno di preseason riflettori accesi al PalabancaSport: martedì 29 settembre arriva la neopromossa Tinet Prata di Pordenone.
Sabato 3 ottobre a Schio va in scena il Memorial Masiera Day: i biancorossi affronteranno la Pallavolo Padova mentre mercoledì 7 ottobre torneranno protagonisti al PalabancaSport nell’ultimo allenamento congiunto della preseason con Cuneo.
Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre, ultimo week end prima dell’inizio del campionato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata a Cagliari nel Quadrangolare Internazionale “Città di Cagliari” a cui partecipano Itas Trento, la formazione tedesca del Luneburg e Karlovarsko, formazione della Repubblica Ceca.
Calendario test match
Mercoledì 16 settembre 2026, PalabancaSport
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Energy Time Campobasso
Sabato 19 settembre 2026, PalabancaSport
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Belluno Volley
Mercoledì 23 settembre 2026, PalabancaSport
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Valsa Group Modena
Sabato 26 settembre, Cuneo
Cuneo Volley – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza
Martedì 29 settembre 2026, PalabancaSport
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Tinet Prata di Pordenone
Sabato 3 ottobre 2026, Schio
Memorial Masiera Day
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Pallavolo Padova
Mercoledì 7 ottobre 2026, PalabancaSport
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cuneo Volley
Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, Cagliari
Quadrangolare “Città di Cagliari” con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Itas Trentino, Luneburg e Karlovarsko.