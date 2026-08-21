Riqualificazione stradale in via Veneto, le modifiche alla viabilità

Al via lunedì 24 agosto, salvo condizioni meteo avverse, i lavori di asfaltatura di via Veneto, nel tratto compreso tra le due rotatorie all’incrocio, rispettivamente, con strada Agazzana e la Tangenziale da una parte, via Bianchi e via Cella dall’altra.
L’intervento di riqualificazione, annunciato già la settimana scorsa, avrà una durata prevista di circa 10 giorni, durante i quali non sarà possibile accedere al tratto di via Veneto oggetto di cantiere per chi chi si immette dalla rotatoria tra via Bianchi, via Gadolini e via Pietro Cella.
I lavori procederanno per fasi: nei tratti di volta in volta interessati si potrà circolare a senso unico alternato. L’accesso e l’uscita dai passi carrai sarà inibito solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori nelle aree antistanti. Nell’intera area interessata dalla riqualificazione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati.