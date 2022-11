Tutor, aperto il nuovo laboratorio di automazione per aziende, scuole e futuri tecnici

Un laboratorio per l’automazione innovativo e all’avanguardia. All’interno degli appuntamenti del Festival della Cultura Tecnica è stato presentato ieri mattina, nella sede della scuola di formazione Tutor in via Leonardo da Vinci a Piacenza, la nuova aula di automazione con dodici postazioni e sette simulatori che consentono l’apprendimento del funzionamento di dispositivi utilizzati da molte aziende del territorio come ad esempio dispenser, macchine per il controllo di livello e per cambio utensile.

Il laboratorio, progettato e realizzato da Lorenzo Mandrini, elettrotecnico e docente di Tutor, è nato essenzialmente per le aziende, per le scuole e per i cittadini. “Grazie a questo spazio le aziende possono trovare tutti gli strumenti per formare i propri dipendenti – spiega la direttrice della sede piacentina di Tutor Benedetta Benzi -. Anche le scuole possono usufruire del laboratorio, unico nel suo genere, per approfondire diversi aspetti tecnici di automazione e pneumatica e infine verrà utilizzato per organizzare corsi di formazione per disoccupati e diplomati”. Un’opportunità insomma per più soggetti del tessuto produttivo locale.

Alla presentazione erano presenti, per vedere il laboratorio e per valutare opportunità di collaborazione, docenti dell’isii Marconi, i consulenti esperti in design industriale e automazione Filippo Perini e Mauro Montefusco e rappresentanti di diverse aziende piacentine tra le quali Fametec srl, Groppalli srl, Over Machining Xenters srl, Tecnomax, Air Fluid Center, Labormak.

Tutor, infine, organizzerà un corso per tecnico dell’automazione industriale.