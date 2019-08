Gli ultimi granelli di sabbia stanno velocemente scorrendo da una parte all’altra della clessidra: il tempo del calcio estivo sta per concludersi e da domenica pomeriggio, alle ore 15:00, scatterà uno dei gironi della serie C sulla carta più avvincenti degli ultimi anni.

Nel girone B il Piacenza si ritroverà faccia a faccia con il Modena, con la Reggiana per quattro derby di lusso tra andata e ritorno, ma anche Vicenza, Padova, Triestina: tutte formazioni con ambizioni di promozione.

Piacenza, una rosa competitiva per puntare in alto…

La macchina biancorossa ha mantenuto alcuni ingranaggi ben oliati del motore che lo scorso anno ci ha spinti ad un passo dalla serie B, a cominciare da Sestu. La sensazione è che però il motore, nel suo complesso, sia addirittura più competitivo. La trazione anteriore dovrebbe essere garantita dal duo offensivo Cacia, Paponi. Il primo dopo una brillante carriera ha deciso di fare il suo ritorno nella città che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Anche Paponi ha un passato in serie A, dove ha vestito le maglie di Parma e Bologna. Lo scorso anno ha realizzato 12 gol con la Juve Stabia nel girone C. Un attacco certamente non di primo pelo, ma dotato di grande esperienza. Dovrebbe essere il reparto di maggior affidabilità.

La grande rivoluzione è però tattica. L’arrivo di un giocatore come Cattaneo suggerisce un passaggio dal 4-3-3 con cui il Piacenza ha giocato buona parte dei match dello scorso anno ad un 4-3-1-2, in cui centrale diventa proprio il ruolo del trequartista.

Il centrocampo rimane di grande qualità con le conferme dei vari Corradi, Nicco, Marotta e l’innesto di Giandonado. La difesa è invece profondamente variata. Pergreffi è l’unico superstite, almeno tra i titolari inamovibili, dello scorso anno. Zappella ed Imperiale sono i due esterni con Della Latta che, all’occorrenza, può essere arretrato nel quartetto difensivo. In porta dopo l’addio di Fumagalli sarà il giovane Del Favero , arrivato dalla Juventus Under 23, a dover dire la sua tra i pali biancorossi.

(Ultimi test stagionali)

Insomma le premesse per un’altra grande stagione, almeno sulla carta ci sono tutte. Adesso però contano il campo ed i verdetti, in termini di punti, dopo i 90’.

Arzignano – Piacenza, ora si fa sul serio…

Il Piacenza inizierà la sua corsa in trasferta, a Vicenza, per affrontare la neopromossa Arzignano Valchiampo. I giallo – celesti si affacciano per la prima volta nella loro storia al calcio professionistico. Nella scorsa stagione, infatti, recuperando ben 8 punti di ritardo alla capolista di serie D, hanno avuto la meglio nello sprint finale sulle rivali Adriese e Union Feltre.

Il pronostico vede ovviamente favoriti i piacentini, ma il condizionale è d’obbligo: i locali non avranno nulla da perdere e galvanizzati dall’esordio nel calcio che conta potrebbero creare non pochi problemi ad una squadra che, pur avendo un tasso tecnico innegabilmente superiore non è sicuramente ancora nella sua miglior condizione.



La probabile formazione dei biancorossi: (4-3-1-2)

Del Favero, Zappella, Silva, Perfreffi, Imperiale, Nicco, Giandonando, Corradi, Cattaneo, Paponi, Cacia. All. Franzini

La prima giornata di campionato di serie C, girone B

Arzignano – Piacenza

Reggiana – FeralpiSalò

Carpi – Cesena

Pesaro – Sudtirol

Triestina – Gubbio

Fano – Sambenedettese

Fermana – Ravenna

Modena – Vicenza

Rimini – Imolese

Virtus Verona – Padova

Le gare di andata del Piacenza Calcio

1a GIORNATA

Domenica 25 agosto, ore 15:00 , Arzignano (VI), Stadio Comunale Dal Molin

ARZIGNANO VALCHIAMPO – PIACENZA CALCIO



2a GIORNATA

Sabato 31 agosto, ore 20:45, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – MODENA



3a GIORNATA

Domenica 8 settembre, ore 17:30, Trieste, Stadio Nereo Rocco

TRIESTINA – PIACENZA CALCIO



4a GIORNATA

Domenica 15 settembre, ore 15:00, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – FERMANA



5a GIORNATA

Domenica 22 settembre, ore 15:00, Cesena, Orogel Stadium Dino Manuzzi

CESENA – PIACENZA CALCIO



6a Giornata

Mercoledì 25 settembre, ore 20:45, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – RAVENNA



7a GIORNATA

Sabato 28 settembre, ore 20:45, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – CARPI



8a GIORNATA

Domenica 6 ottobre, ore 15:00, San Benedetto del Tronto (AP), Stadio Riviera delle Palme

SAMBENEDETTESE – PIACENZA CALCIO



9a GIORNATA

Domenica 13 ottobre, ore 17:30, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – L.R. VICENZA VIRTUS



10a GIORNATA

Domenica 20 ottobre, ore 17:30, Pesaro, Stadio Tonino Benelli

VIS PESARO – PIACENZA CALCIO



11a GIORNATA

Mercoledì 23 ottobre, ore 20:45, Salò (BS), Stadio Lino Turina

FERALPISALO’ – PIACENZA CALCIO



12a GIORNATA

Sabato 26 ottobre, ore 20:45, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – PADOVA



13a GIORNATA

Domenica 3 novembre, ore 17:30, Verona, Stadio Gavagnin-Nocini

VIRTUSVECOMP VERONA – PIACENZA CALCIO



14a GIORNATA

Domenica 10 novembre, ore 15:00, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – GUBBIO



15a GIORNATA

Domenica 17 novembre, ore 15:00, Fano (PU), Stadio Raffaele Mancini

A.J. FANO – PIACENZA CALCIO



16a GIORNATA

Domenica 24 novembre, ore 17:30, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – IMOLESE



17a GIORNATA

Domenica 1 dicembre, ore 17:30, Reggio Emilia, Mapei Stadium – Città del Tricolore

REGGIO AUDACE – PIACENZA CALCIO



18a GIORNATA

Domenica 8 dicembre, ore 15:00, Piacenza, Stadio Leonardo Garilli

PIACENZA CALCIO – RIMINI



19a GIORNATA

Domenica 15 dicembre, ore 15:00, Bolzano, Stadio Druso

SÜDTIROL – PIACENZA CALCIO