L’Assigeco Piacenza e Luca Cesana sono pronti a ripartire insieme per la prossima stagione. La società biancorossoblu ha definito nei giorni scorsi i termini del rinnovo di contratto con l’esterno nativo di Erba, che nell’annata appena conclusa ha sfiorato la doppia cifra, realizzando 249 punti in 26 gare.

“Sono molto contento di continuare quello che è stato un percorso che ci ha portato a raggiungere il nostro obiettivo stagionale con grande anticipo grazie ad una società con la quale condividiamo i valori e le metodologie di lavoro. Veniamo da una stagione in cui il gruppo ha vissuto una crescita esponenziale, in cui i giovani hanno dimostrato di poter reggere ampiamente la categoria, rendendo ancor più solido il progetto che la società continuerà a sviluppare anche nel prossimo futuro. Ci apprestiamo ad affrontare una stagione con qualche ambizione in più e mi aspetto un altro passo in avanti da parte di tutti, a partire dal sottoscritto, perché questo ambiente se lo merita”.

“La conferma di Luca è molto importante per il club. Ci eravamo prefissati di raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile perché ha disputato un’ottima stagione sotto la guida di coach Salieri e del suo staff. Siamo convinti che abbia margini di miglioramento enormi, per questo motivo ci aspettiamo un salto di qualità da parte sua, perché ha le qualità per farlo. La società farà tutto quanto possibile per metterlo nelle condizioni di disputare una stagione in crescendo, con obiettivi importanti e per essere di supporto anche per i giocatori più giovani che vestiranno la nostra maglia”