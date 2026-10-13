Atletica – Piacenza, finale di stagione col botto: due argenti e grandi prestazioni al Trofeo delle Province

Si chiude nel migliore dei modi la stagione all’aperto per il settore giovanile dell’Atletica Piacenza. Nella splendida cornice del Trofeo delle Province, disputatosi a Bologna domenica 11 ottobre, i giovani atleti biancorossi convocati nella rappresentativa provinciale hanno firmato una serie di prestazioni di altissimo livello, confermando l’ottimo stato di salute della società e il costante percorso di crescita dei suoi tesserati.

Due argenti d’autore guidano la spedizione

A brillare con luce propria sul gradino intermedio del podio sono state due prove di straordinario valore tecnico. Tra i Ragazzi, un superlativo Milo Perotti ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo, piazzando una misura d’eccezione a quota 6,19 metri che gli è valsa il secondo posto finale.

Non da meno è stata la prova nei 1000 metri Cadetti firmata da Giovanni Palpi: protagonista di una gara condotta con intelligenza e grande determinazione, Palpi ha agguantato un meritato argento fermando il cronometro sul tempo di 2’42″05.

Risultati di spessore per tutta la squadra

Oltre ai due acuti sul podio, l’intera compagine dell’Atletica Piacenza ha saputo farsi valere in tutte le gare in programma, portando punti preziosi e riscontri cronometrici di rilievo.

Sempre nei 1000 metri, ma nella categoria Ragazzi, si è distinto Francesco Campanelli, autore di una prova generosa chiusa con il tempo di 3’11″06. Nelle gare ad ostacoli della categoria Cadetti, Leonardo Sverzellati ha conquistato un ottimo ottavo posto nei 100hs fermando il tempo su 15″5.

Piazzamento tra i primi otto anche per Stella Gallinari, capace di prendersi l’ottava piazza nei 300 metri Cadette con il riscontro di 46″01, e per Edoardo Millione, autore di un settimo posto nel salto in lungo Cadetti grazie alla misura di 5,34 metri.

Un bilancio d’oro verso il futuro

La manifestazione bolognese ha rappresentato la cornice ideale per calare il sipario sull’attività estiva su pista. I risultati ottenuti dai giovani portacolori biancorossi premiano il grande lavoro svolto quotidianamente dal campo dallo staff tecnico dell’Atletica Piacenza e lanciano le migliori premesse per la stagione indoor alle porte.

Strada e Pista: Pioggia di Podi e Prestazioni da Urlo

L’ondata di successi non si è fermata al settore giovanile. I fondisti e mezzofondisti hanno firmato una serie di prestazioni cronometriche eccezionali nelle più importanti manifestazioni nazionali tra la metà di settembre e l’inizio di ottobre.

Giacomo Marchesi Bronzo sui 30 km a Monza

Domenica 4 ottobre, nella prestigiosa cornice della Mezza Maratona di Monza, Giacomo Marchesi si è messo in luce nella gara sulla distanza dei 30 km. Con una gestione di corsa impeccabile e un ritmo costante, Marchesi ha conquistato la medaglia di bronzo fermando il cronometro sul tempo di 1h48’27”.

Elia Rebecchi: Argento Italiano Master e Primo a Trento

Continuano le conferme ad alto livello per Elia Rebecchi. Il 18 settembre, in occasione dei Campionati Italiani Master su Pista, Rebecchi si è laureato vicecampione italiano nei 5000 metri, conquistando un prezioso argento con il tempo di 15’16″99.

A distanza di pochi giorni, il 27 settembre, si è ripetuto alla Mezza Maratona di Trento: con una prova di grande sostanza, ha chiuso all’8° posto assoluto in 1h10’40”, piazzamento che gli è valso il primo posto assoluto tra i Master.

Flavio Ghilardotti: Dominio Juniores tra Cremona e Milano

In grande spolvero anche il giovane Flavio Ghilardotti, capace di mettere a segno due prestazioni di grande rilievo a una settimana di distanza:

Il 20 settembre, alla Mezza Maratona di Cremona , si è classificato 8° assoluto e 1° della categoria Juniores , fermando le lancette sull’eccellente tempo di 1h16’26” .

, si è classificato e , fermando le lancette sull’eccellente tempo di . Il 27 settembre ha poi brillato alla PoliMiRun sui 10 km a Milano, cogliendo un ottimo 5° posto assoluto con un gran tempo di 32’58”.

Un momento magico che premia la dedizione degli atleti, la competenza dei tecnici e la vitalità di due società di riferimento nel panorama sportivo locale e nazionale.