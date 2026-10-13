Allenare il fisico e la mente nell’era dei social: il progetto della Vittorino da Feltre per aiutare i giovani

Allenare non soltanto il fisico ma anche la mente. E’ questo, in estrema sintesi, l’obiettivo del progetto integrato “Mente, digitale e crescita sportiva”, nuova iniziativa della Vittorino da Feltre destinata agli atleti biancorossi del settore nuoto, realizzata attraverso il supporto di un team di professionisti qualificati per insegnare ai ragazzi a gestire ansia, emozioni e social. Non solo tempi, tecnica e resistenza fisica. C’è un allenamento più sottile, invisibile, che oggi fa la differenza tra un buon atleta e un atleta sereno. È l’allenamento della mente e dello spirito.

Gianluigi Tedesco, presidente della Vittorino da Feltre

“E proprio per questo motivo che la nostra Società ha deciso di affiancare alla preparazione in acqua un percorso dedicato alla persona. Abbiamo rilevato fra i giovani, sia fra gli agonisti che fra i piccoli allievi che si stanno preparando all’agonismo, delle necessità nuove. Necessità a livello comportamentale, di gestione dei sentimenti, dell’ansia pre-gara e post-gara. Abbiamo già inserito qualche anno fa la figura del Mental coach, Elena Fiocchi, e proprio grazie alla sua esperienza abbiamo voluto pensare anche ad altre figure specializzate per migliorare il percorso di crescita dei nostri giovani atleti”.

Gianni Ponzanibbio, responsabile tecnico del settore nuoto biancorosso

“Abbiamo voluto creare un team che potesse portare ai ragazzi informazioni e strumenti pratici. I social oggi, se usati in modo indiscriminato, possono essere molto dannosi: spostano tutta l’attenzione e la creatività dei ragazzi, creano confronto continuo e ansia. Abbiamo già organizzato due incontri accolti con grande partecipazione sia dai ragazzi che dalle famiglie, che hanno mostrato quanto bisogno ci sia di parlare di questi temi. L’obiettivo non è solo formare atleti più forti, ma ragazzi più consapevoli e capaci di affrontare le difficoltà. La performance passa anche da qui. Il corpo va allenato, ma la mente e lo spirito vanno custoditi”.

E’ nato così un vero e proprio team multidisciplinare voluto dalla Vittorino per dare un valore aggiunto agli allenamenti. Il progetto ha coinvolto tre professionisti: Elena Fiocchi, mental coach che ha lavorato sulle tecniche di concentrazione e sulla gestione dell’ansia da prestazione; Giorgia Romei, psicologa dello sport, con il compito di fornire ai ragazzi strumenti pratici per riconoscere e gestire le emozioni, dentro e fuori dalla vasca; il professor Giovanni Fasoli, che si concentrerà sull’uso consapevole dei social network.

Il programma prevede quattro incontri gratuiti in presenza che si succederanno fino agli inizi di dicembre. Sempre e solo con l’obiettivo di aiutare i giovani ed affrontare in modo più sereno e consapevole, anche attraverso lo sport, il loro percorso di crescita.