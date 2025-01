Auto fuori strada lungo strada Agazzana alle porte di Gossolengo, gravi due coniugi dopo lo schianto

Perdono il controllo dell’auto e si schiantano, gravi due coniugi. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi alle porte di Gossolengo.

Marito e moglie, 74 anni, stavano viaggiando lungo la Strada Agazzana in direzione Piacenza. Improvvisamente, per motivi da chiarire, l’uomo (che si trovava al volante) ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada, andandosi a schiantare contro un terrapieno a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la coppia dall’abitacolo accartocciato, per poi affidare entrambi alle cure del 118. I sanitari hanno condotto marito e moglie al pronto soccorso in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale.