Rotatoria all’ingresso di Ponte dell’Olio: “Opera critica sotto l’aspetto viabilistico, naturale e storico” – AUDIO

“La decisione dell’Amministrazione Provinciale di modificare l’incrocio in ingresso a Ponte dell’olio, con una rotonda tra la statale della Val Nure e la Provinciale di Carpaneto, pone diverse questioni che a nostro parere non sono state sufficientemente valutate“. Lo sostiene Legambiente, insieme al Comitato Difesa Ambientale Val Nure e Italia Nostra. Tutti concordi nel ritenere inadatta la modifica viaria proposta dalla giunta.

Ascolta la voce delle associazioni: Piera Reboli, del Comitato Difesa Ambientale Val Nure; Pietro Chiappelloni, Italia Nostra; Fabrizio Binelli, di Legambiente.

LA NOTA DELLE ASSOCIAZIONI

In primis vogliamo sottolineare che il problema viabilistico di Ponte dell’olio non dipende tanto dall’incrocio, quanto dal continuo passaggio di camion, in particolare di quelli a servizio delle cave del Bagnolo.

Attualmente infatti sul ponte non riescono a passare contemporaneamente due camion, tanto che, quando questo avviene, uno dei due si deve fermare, provocando lunghe file. Questo fatto deve interrogarci sulla validità e la correttezza della Valutazione di Impatto Ambientale che ha consentito di autorizzare l’ampliamento della Cava di Albarola.

Comunque sia, indipendentemente dalla tipologia dell’incrocio, due camion non passano nella restrizione della carreggiata presente tra la chiesa e l’ingresso del borgo.

Soluzioni alternative

Ci chiediamo se, a fronte di queste problematiche di traffico pesante, soprattutto a servizio delle cave, non si possano prendere in considerazione soluzioni alternative alla rotonda progettata per risolvere la sistemazione dell’incrocio.

Intanto è proprio necessario che i camion a servizio delle cave del Bagnolo passino sul Ponte? Si è valutata la possibilità di far passare i camion di cava, o altri provenienti da Carpaneto, sul ponte sul Nure di San Giorgio? Si è valutata la possibilità di far passare il traffico pesante in arrivo dalla Provinciale e diretti alle cave o verso Piacenza sul ponte della ex ferrovia con un sistema semaforico che garantisca il transito a senso alternato, un camion alla volta? Naturalmente salvaguardandone le caratteristiche di struttura storica e favorendone la fruizione anche da parte delle biciclette, con dispositivi adeguati (oggi possibili) per consentirne l’utilizzo NON contemporaneo con i camion.

E’ necessario costruire una rotonda?

Inoltre è’ proprio necessario costruire una rotonda? Gli svincoli tra strade di quelle categorie possono prevedere o rotonde o svincoli lineari. E’ stata valutata la possibilità di costruire uno svincolo lineare con corsia centrale di accumulo in modo da mettere in sicurezza la svolta a sinistra e garantire la scorrevolezza del traffico, senza code inutili?

Quando si costruisce una infrastruttura pubblica si deve tener conto di tutte le possibili soluzioni ma soprattutto si deve discutere con i residenti di tali soluzioni scegliere quella più favorevole all’interesse pubblico.

Sarebbe opportuno, a nostro parere, che questo si facesse a Ponte dell’Olio prima di approvare il progetto esecutivo

Per questo chiediamo alla Provincia e al Comune di Ponte dell’Olio di avviare un percorso partecipativo, per permettere a tutti i portatori di interesse e a tutti i cittadini di partecipare ad una decisione così importante per tutto il paese e per tutta la vallata.