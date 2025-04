Secondo anno di “Val Tidone; il gusto si fa in quattro”, il Sindaco Albertini: “L’unione fa la forza per promuovere il territorio” – AUDIO

Secondo anno di “Val Tidone; il gusto si fa in quattro” il progetto di marketing e promozione del territorio che vede la collaborazione fra i quattro comuni della Val Tidone (Borgonovo, Pianello, Ziano Piacentino e Alta Val Tidone) e le associazioni di categoria Confcommercio-Unione Commercianti, Confesercenti e CNA nella promozione di iniziative nel territorio.

Si tratta di un progetto di promozione e marketing del territorio che è stato reso possibile grazie a un contributo al 70% della Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Regionale 41/97 che ha sostenuto e approvato il progetto di valorizzazione della rete commerciale territoriale presentato dai quattro comuni della Val Tidone.

L’unione fa la forza – spiega Franco Albertini Sindaco di Val Tidone – a maggior ragione se vogliamo promuovere la nostra vallata. E’ inutile continuare a pensare singolarmente, vanno fatti progetti che coinvolgano sempre più territori e sempre più persone e di conseguenza il risultato sicuramente è assicurato. L’esempio è il Val Tidone Wine Fest e la sua grande crescita negli anni. Assieme si costruisce e si può fare qualcosa.

Logo

Dal progetto attivato nel 2024 è scaturito un “logo/ naming” VALTIDONE ASSAGGIA E PASSEGGIA utilizzato nello sviluppo coordinato di tutti gli strumenti di comunicazione off line e on line del calendario eventi 2024.

Importante la valorizzazione della capacità di fare sistema. A Borgonovo, comune capofila, si è costituito il comitato “BORGO.COM io compro a Borgonovo”, ((Associazione di promozione sociale) che comprende oltre 90 attività del paese tra commercianti, artigiani e liberi professionisti. Il comitato si occupa di: promuovere le opportunità del territorio collaborare con l’amministrazione comunale e quanti intendano realizzare iniziative ed eventi. I primi passi del comitato sono state a Natale 2024 l’illuminazione natalizia del centro la progettazione di nuovi eventi.

Secondo anno di “Val Tidone; il gusto si fa in quattro”

La rassegna di eventi sotto lo slogan Val Tidone ASSAGGIA E PASSEGGIA si affianca anche quaet’ anno al Val Tidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino che si tiene ogni anno nel mese di settembre da ormai 15 anni.

40 le attività di commercio, turismo e servizi coinvolte direttamente nella promozione sui social del calendario eventi 2025 a rappresentare una rete di botteghe, negozi, attività di servizio, bar e ristoranti del territorio che si è coinvolta in maniera attiva nella promozione degli elementi autentici di pregio del territorio (natura eventi e enogastronomia). E diventa così più tangibile anche dove è possibile acquistare e gustare i prodotti tipici.

Il calendario eventi 2025 si svilupperà da maggio a ad ottobre ed è stato presentato questa mattina in Provincia in presenza della cabina di regia che segue il progetto composta dai sindaci dei quattro comuni, dai rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria e dal soggetto coordinatore Iscom Group.

Il calendario eventi 2025

Si parte a maggio con “Quattro passi tra i vigneti” il 25 maggio a Ziano Piacentino con un prologo il sabato 24 e una domenica di festa dove ci sanno degustazioni di vino e prodotti enogastronomici locali.

A giugno, si passa a Borgonovo Val Tidone con “Fermento in Val Tidone- Acqua, farine e vini in fermento” la domenica 1° giugno.



Si tratta di una iniziativa nata di recente, giunta alla settima edizione che ogni anno presenta molte novità con tematiche nuove ma sempre con la valorizzazione della tradizione locale operata dai commercianti e ristoratori di Borgonovo e dintorni. L’iniziativa è promossa dall’associazione regionale “CheftoChef” e dai tanti soci di “Borgonovo Città della Gastronomia”.

Il programma si sviluppa dal mattino fino alla sera. Si inizia con “il mercato del buono” con prodotti agroalimentari di qualità, vini rifermentati e panettieri con i loro lievitati. È prevista la possibilità di pranzare nell’area Ex Monastero, nei giardini dell’area basket, vicino alla piazza della Rocca. Confermato anche quest’anno l’appuntamento oramai fisso del “concorso pane da salame” con panettieri amatoriali. Previsto anche un momento di dibattito e confronto culturale su borghi, paesaggi e bellezze enogastronomiche.



Nel pomeriggio si prosegue con la presentazione di un libro e una mostra di pittura nell’Auditorium della Rocca. Confermata la riapertura degli stand per la cena con i prodotti di acqua e farina dell’Emilia Romagna: piadina, batarò, bortolina e gnocco fritto accompagnati sempre da vini rifermentati. E per finire un concerto per terminare la giornata in piacevole compagnia.

Si prosegue a Pianello Val Tidone con “La nuova via del gusto” nelle serate di mercoledì 18 giugno e 9 luglio.

Nelle due serate estive il borgo si trasforma in un ristorante a cielo aperto. Sono coinvolti i bar e i ristoranti di Pianello e dintorni.



Il fulcro del calendario eventi è a settembre con la 16 esima edizione del Valtidone Wine Fest che si sviluppa nelle quattro domeniche di settembre con un format consolidato basato sul prodotto di eccellenza del territorio. Ci sarà una sorta di staffetta: da Borgonovo il 7 settembre con “Ortrugo e Chisola” si passa il 14 settembre a Ziano Picentino con “Sette colli in Malvasia”, poi in Alta Val Tidone il 21 settembre con “DiTERREDiCIBIDiVINI…DiOLI” a Nibbiano e infine il 28 settembre a Pianello con “Pianello frizzante”.



Il calendario eventi 2025 si completa con la 34esima edizione della “Rassegna provinciale del tartufo e dei prodotti del sottobosco” il 19 ottobre a Pecorara nel comune di Alta Val Tidone.