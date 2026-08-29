Baby K infiamma il Radio Sound Party all’Arena Daturi. Domenica la giornata conclusiva tra sport, solidarietà e musica

Dopo il viaggio nella nostalgia degli anni ’90 e 2000 che aveva acceso la prima serata, il Radio Sound Party 2026 ha cambiato ritmo. Sabato 29 agosto l’Arena Daturi è tornata a essere il cuore della festa per i 50 anni di Radio Sound, questa volta con lo sguardo rivolto alle sonorità del presente e con un nome capace di evocare immediatamente l’estate italiana: Baby K.

Il secondo capitolo della tre giorni ha accompagnato il pubblico fin dal pomeriggio, confermando lo spirito di un evento pensato per essere vissuto ben oltre il momento del grande concerto serale. Musica, incontro e condivisione hanno scandito le ore all’interno del parco, mentre l’attesa cresceva per il main event della giornata.

A dare il primo impulso sono state le selezioni urban e reggaeton di Dr. Blake, che hanno portato all’Arena Daturi atmosfere contemporanee e ritmi latini, preparando il terreno al live di Maiisha.

LA NOTTE DI BABY K

Il dj set di Pandho e il warm-up firmato Radio Sound hanno poi fatto crescere l’energia sotto il palco, fino al momento più atteso del sabato. Poi è arrivata Baby K.

La stella del pop italiano ha conquistato il palco del Radio Sound Party portando con sé quelle sonorità che negli anni sono diventate sinonimo di estate, leggerezza e voglia di cantare insieme. Il suo live ha rappresentato il cuore della seconda giornata e uno dei momenti simbolo della grande festa organizzata per celebrare il mezzo secolo di Radio Sound.

Una presenza particolarmente significativa proprio all’interno di un anniversario che attraversa generazioni e linguaggi musicali differenti. Se la prima serata aveva riaperto il cassetto dei ricordi con le hit dance degli anni ’90 e 2000, il sabato ha raccontato un’altra parte della storia: quella delle canzoni che diventano colonne sonore dell’estate.

Dopo il live, la musica non si è fermata. Un dj set dal sapore estivo ha accompagnato il pubblico fino a mezzanotte, prolungando una giornata iniziata molte ore prima e trasformando ancora una volta l’Arena Daturi in un grande spazio da vivere insieme.

Ma il secondo giorno del Radio Sound Party ha raccontato anche un’altra anima dei 50 anni di Radio Sound. Perché una radio che vive da mezzo secolo insieme al proprio territorio non è fatta soltanto di musica e spettacolo: è fatta anche di relazioni, attenzione alle persone e vicinanza alla comunità.

NON SOLO MUSICA

Da qui la presenza del Villaggio del Volontariato, realizzato in collaborazione con il CSV – Centro di Servizio per il Volontariato, che ha portato all’interno della festa uno spazio dedicato alla solidarietà, alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

Con i loro stand operativi ed educativi, ANPAS, Croce Rossa Italiana e Progetto Vita hanno incontrato i visitatori raccontando attività, esperienze e impegno quotidiano nel campo del soccorso e della prevenzione. Un’occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato in maniera diretta, conoscere chi ogni giorno dedica tempo ed energie agli altri e ricordare quanto il valore di una comunità passi anche attraverso la capacità di prendersene cura.

È proprio in questo incontro tra spettacolo e territorio che la festa per il cinquantesimo anniversario ha trovato uno dei suoi significati più autentici. Cinquant’anni di Radio Sound sono anche cinquant’anni trascorsi dentro una comunità, raccontandone le voci, accompagnandone i cambiamenti e condividendone momenti grandi e piccoli.

E mentre le ultime note hanno accompagnato l’Arena Daturi verso la mezzanotte, una cosa è apparsa ancora più chiara: quella di Radio Sound non è soltanto una storia lunga 50 anni. È una storia fatta delle persone che, da 50 anni, continuano ad ascoltarla, viverla e festeggiarla.

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA

Domenica 30 Agosto: Sport, Talenti Emergenti e il Grande Tributo Finale

La giornata conclusiva copre l’intero arco del weekend con un programma ricco di appuntamenti:

Mattina: Apertura cancelli e spazio allo sport giovanile locale , con esibizioni e attività curate da diverse società del territorio (tra cui Calcio, Basket, Volley, ecc..).

Apertura cancelli e spazio allo , con esibizioni e attività curate da diverse società del territorio (tra cui Calcio, Basket, Volley, ecc..). Pomeriggio: Proseguimento delle attività sportive e inizio della grande maratona musicale guidata dai conduttori di Radio Sound. Sul palco si alterneranno Ranya e Martina CRV (fresche dell’esperienza al Junior Eurovision) e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Salvetti .

Proseguimento delle attività sportive e inizio della grande maratona musicale guidata dai conduttori di Radio Sound. Sul palco si alterneranno e (fresche dell’esperienza al Junior Eurovision) e la partecipazione straordinaria di . Sera: Spazio alla presentazione dello staff dell’emittente e ai live di Joe Bless e Jam Caramel. La chiusura del festival sarà affidata alla carica del Tributo a Max Pezzali & 883, per cantare a squarciagola i più grandi successi cantautorali, prima del dj set conclusivo con The Groovy Guys.