Ciclismo – Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio nella cronometro a Valdobbiadene

Prosegue il week end da protagoniste per le “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink, sempre protagoniste al Trittico Rosa Alta Marca Trevigiana. Dopo la vittoria di ieri della modenese Alessia Orsi nella prima tappa, oggi la squadra piacentina diretta da Vittorio Affaticati è salita nuovamente sul podio nella cronometro, questa volta con la veronese Matilde Rossignoli (ieri sesta), terza davanti alla stessa Alessia Orsi nella lotta contro il tempo. Domani la conclusione.
1° Azzurra Ballan (Breganze Millenium) 21′ 26″ 376
2° Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze) 21’26″625
3° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 21’32″624
4° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 22’22″653
5° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) 22’25″255
6° Linda Rapporti (Breganze Millenium) 22’28″386
7° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze) 22’30″972
8° Elisa Corradetti (Team Wilier Breganze) 22’51″758
9° Olga Kostina (Pc Baix Ebre Tortosa) 22’58″587
10° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino) 23’07” 235.