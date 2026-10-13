Baseball – Classifica avulsa ferma il Piacenza U15 in Coppa Regione

13 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Baseball, Notizie, Sport
piacenza baseball

Si ferma nella fase eliminatoria la corsa della formazione U15 del Piacenza. In un girone 1 della zona Emilia Ovest assai combattuto alla fine si è dovuto fare i conti con una classifica talmente compatta da vedere tre squadre su quattro terminare a pari merito al primo posto. Sala Baganza, Piacenza e Junior Parma hanno terminato tutte con un ruolino fatto di due vittorie ed una sconfitta mentre la Crocetta Parma era il fanalino di coda  a zero punti.

Essendo in perfetta parità anche gli scontri diretti era il TQB (Team Quality Balance, in sostanza la differenza punti) a premiare il Sala Baganza che dovrà così spareggiare con Collecchio (primo a punteggio pieno nel girone 2) per accedere alla finale a tre per il titolo emiliano-romagnolo. Un peccato davvero per i giovani biancorossi di Andrea Agosti i quali hanno pagato a caro prezzo lo stop casalingo contro Sala Baganza (11-6) dopo le belle vittorie, con l’identico punteggio di 6-2, contro le formazioni ducali di Crocetta e Junior. Va così agli archivi una stagione comunque positive che aveva visto il Piacenza ben comportarsi anche in campionato. 





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