Baseball – Classifica avulsa ferma il Piacenza U15 in Coppa Regione

Si ferma nella fase eliminatoria la corsa della formazione U15 del Piacenza. In un girone 1 della zona Emilia Ovest assai combattuto alla fine si è dovuto fare i conti con una classifica talmente compatta da vedere tre squadre su quattro terminare a pari merito al primo posto. Sala Baganza, Piacenza e Junior Parma hanno terminato tutte con un ruolino fatto di due vittorie ed una sconfitta mentre la Crocetta Parma era il fanalino di coda a zero punti.

Essendo in perfetta parità anche gli scontri diretti era il TQB (Team Quality Balance, in sostanza la differenza punti) a premiare il Sala Baganza che dovrà così spareggiare con Collecchio (primo a punteggio pieno nel girone 2) per accedere alla finale a tre per il titolo emiliano-romagnolo. Un peccato davvero per i giovani biancorossi di Andrea Agosti i quali hanno pagato a caro prezzo lo stop casalingo contro Sala Baganza (11-6) dopo le belle vittorie, con l’identico punteggio di 6-2, contro le formazioni ducali di Crocetta e Junior. Va così agli archivi una stagione comunque positive che aveva visto il Piacenza ben comportarsi anche in campionato.











