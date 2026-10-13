Concorso internazionale San Colombano, al via la nona edizione

È stata presentata questa mattina in Fondazione, la nona edizione del Concorso Internazionale San Colombano, che si svolgerà a Piacenza dal 22 al 25 ottobre 2026.

Ideato e organizzato dall’Associazione DeA Donne e Arte, dal 2018 il contest porta a Piacenza artisti da tutto il mondo e nelle edizioni passate ha visto competere, ogni anno, oltre 130 giovani talenti provenienti da 27 nazioni diverse, tra cantanti e compositori.

Canto lirico, Musica sacra, Canto barocco e Composizione: le quattro sezioni

Le sezioni artistiche che nei prossimi giorni vedranno impegnati i partecipanti sono quattro: Canto lirico, Musica sacra, Canto barocco e Composizione, con premi in denaro e occasioni professionali.

Per la sezione lirica la giuria sarà guidata dal presidente Roberto Servile, baritono, direttore artistico di Sarzana Lirica e di La Spezia lirica, mentre Raffaele Pe, controtenore di fama internazionale, sarà presidente della sezione Canto sacro e barocco; la sezione Composizione sarà invece presieduta da Stefano Delle Donne, compositore e violinista.

Concerto del 24 ottobre a Piacenza e del 25 ottobre al Teatro Verdi di Fiorenzuola

Il Concorso, curato dalla direttrice artistica Giovanna Beretta, è apprezzato per la serietà, per la qualità della proposta e per l’opportunità offerta agli artisti di farsi conoscere, attraverso esibizioni pubbliche.

In occasione dell’edizione 2026, sono in programma due concerti finali aperti al pubblico: sabato 24 ottobre alle 21, presso l’Auditorium di Piacenza e Vigevano, Concerto dei cantanti vincitori delle sezioni canto barocco e musica sacra con premiazione anche dei vincitori della sezione Composizione; domenica 25 ottobre alle 17.30 presso il Teatro Verdi di Fiorenzuola, Concerto dei cantanti vincitori della sezione lirica.

Durante il concerto si esibirà anche la Corale città di Fiorenzuola diretta da Giovanni Chiapponi con Roberto Sidoli al pianoforte.

Entrambi gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito, così come quelli che verranno proposti nel corso del 2027, come naturale estensione dell’esperienza artistica appena svolta, vetrina e occasione già professionale per gli artisti che si saranno distinti.

Il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Camera di Commercio

Realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Camera di Commercio dell’Emilia, la manifestazione curata da DeA Donne e Arte resta il cuore pulsante di un progetto più articolato che punta a offrire occasioni e opportunità vere a giovani artisti.

La presentazione del concorso e la valorizzazione dei giovani talenti

Alla presentazione del Concorso, dedicato al monaco missionario irlandese noto per aver fondato monasteri e chiese in tutta Europa e capace di ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel panorama della musica lirica/colta internazionale, sono intervenuti la consigliera di Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Enrica De Micheli e la consigliera generale Maria Grazia Sabato, che hanno sottolineato come la Fondazione sostenga con convinzione questa manifestazione nell’ambito della valorizzazione del talento dei giovani; la direttrice artistica del concorso Giovanna Beretta e i componenti della giuria Roberto Codazzi e Camillo Mozzoni, che hanno illustrato il programma e le finalità del progetto e la presidente della Corale Città di Fiorenzuola Patrizia Bergonzi che prenderà parte al concerto del 25 ottobre.

Gli organizzatori: “Valorizzare il territorio anche in termini di crescita turistica e culturale”

“Un progetto che, attraverso format non usuali, manifestazioni ed eventi originali, si è dato l’obiettivo di avvicinare alla musica e in generale alla cultura un target sempre più ampio e diversificato di ascoltatori” – hanno sottolineato gli organizzatori -, “e insiema di contribuire alla valorizzazione del territorio anche in termini di crescita turistica e culturale”.