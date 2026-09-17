Imprese e famiglie danneggiate dal maltempo, la Banca di Piacenza stanzia 25 milioni per aiutarle

La Banca di Piacenza ha stanziato un plafond di 25 milioni di euro per venire incontro alle imprese e alle famiglie chiamate a fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi atmosferici del 28 agosto scorso che hanno colpito, con particolare violenza, i territori di Piacenza, Cremona e Pavia.

La Banca ha attivato un prodotto dedicato alle famiglie che assicuri la liquidità necessaria per gli interventi urgenti di ripristino e ricostruzione. Per le imprese impegnate ad affrontare le conseguenze dei danni subiti verrà valutata la miglior soluzione sulla base delle caratteristiche dell’intervento da effettuare.

Con questa ulteriore iniziativa il popolare Istituto di credito conferma la propria attenzione nei confronti delle famiglie e del tessuto economico dei territori di appartenenza, che hanno la fortuna (che altri non hanno più) di avere una banca locale che raccoglie e semina dov’è insediata.

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello di riferimento della Banca e all’Ufficio Marketing della Sede centrale.