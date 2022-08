Cade da una scala mentre taglia le piante nel suo giardino, 67enne muore a Castelvetro

Tragico incidente domestico a Castelvetro. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi della frazione di San Giuliano. Un uomo di 67 anni, impegnato in alcuni lavori di giardinaggio, stava salendo sopra una scala a pioli per raggiungere alcune piante più alte delle altre. Improvvisamente, per motivi da chiarire, il 67enne avrebbe perso l’equilibrio cadendo dalla scala.

Subito dopo l’impatto, la moglie, che era insieme al coniuge, ha chiamato subito il 118. I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti ma purtroppo per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.