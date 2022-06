Calcio Dilettanti – Capitan Bossalini si ritira dopo oltre 300 partite: Podenzano in festa

Giornata di festa ieri 3 giugno in casa Podenzano. Emanuele Bossalini, storico capitano della formazione rossoblù, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo 332 partite e 19 gol, condite da due promozioni in seconda e prima categoria, battendo il record storico di Capitan Maserati che reggeva fin dagli anni ’50.

Sono stati 15 anni di assoluta fedeltà alla squadra, a partire dal settore giovanile. Da oltre 10 anni Bossalini ha indossato la fascia di capitano.

Al San Germano di Podenzano per la festa sono accorsi vecchi e nuovi compagni, i suoi allenatori, i dirigenti ed amici di vecchia data che si sono sfidati in un triangolare. Prima di questo il presidente Luigi Anelli ha regalato al Boss una targa come riconoscimento per gli ani trascorsi insieme. La serata si è poi conclusa con una grigliata e l’animazione di Sam Scontrini.