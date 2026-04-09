Gli strappa la catenina dal collo poi fugge: rintracciato poco dopo, 21enne arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute presso viale Pubblico Passeggio, in quanto era stato segnalato uno scippo di una collanina.

Giunti rapidamente sul posto, gli operanti hanno preso contatti con la vittima, un ragazzo di 26 anni, che ha descritto accuratamente i due soggetti che l’avevano avvicinato con una scusa, a bordo di un monopattino elettrico. La vittima ha spiegato che mentre uno dei due attirava la sua attenzione con una scusa, l’altro soggetto gli ha strappato dal collo una catenina in acciaio con ciondolo raffigurante un teschio in argento, scappando poi rapidamente col monopattino.

Tutte le volanti, appresi i dettagli forniti dalla vittima, si sono messi alla ricerca dei due soggetti descritti minuziosamente: entrambi coni barba folta e nera, capelli ricci e neri, uno vestito completamente di scuro, l’altro con un cappello marrone e gesso ad una mano.

A circa 30 minuti dal furto, la vittima ha contattato la sala operativa, riferendo che aveva riconosciuto uno degli autori del reato nei pressi di vicolo Barozzieri.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno rintracciato il soggetto, che veniva perquisito, rinvenendo nella tasca del giubbino la collana oggetto del furto.

Portato in Questura ed identificato il cittadino, marocchino di anni 21, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto con strappo in concorso. Oggi, a seguito di direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto applicando il divieto di dimora a Piacenza e provincia.

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