L’anno della Polizia provinciale, 200 sanzioni per caccia e pesca irregolare. Peste suina, 720 abbattimenti: “Resta alta l’attenzione” – AUDIO

Un anno caratterizzato da intenso impegno operativo, riorganizzazione interna e gestione di importanti emergenze faunistiche e viabilistiche.

Il Comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Matteo Re, insieme a Luigi Rabuffi, che ha mantenuto la guida della Polizia sino al 31/08/2025, hanno presentato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, un anno caratterizzato da un’intensa operatività, da una forte collaborazione interistituzionale e dall’impegno costante nel garantire sicurezza, tutela ambientale e presidio del territorio. Presente inoltre l’Ispettore Emilia Pace, funzionario incaricato delle procedure relative al contenzioso.

TUTELA E VIGILANZA FAUNISTICA

Nel complesso, la Polizia Locale della Provincia ha dedicato 7.488 ore di servizio alla vigilanza ittica e venatoria. Nei servizi di controllo è stata affiancata da: Guardie Giurate Volontarie Ittiche (G.G.V.I.), Guardie Giurate Volontarie Venatorie (G.G.V.V.), Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) dei Raggruppamenti provinciali, munite di Decreto Prefettizio e di attestato di abilitazione rilasciato dalla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza venatoria volontaria.

Per il coordinamento delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie (GGIV) è stato effettuato mediamente un incontro al mese.

Gli Agenti di Polizia, insieme alle GGIV, hanno elevato 101 verbali (73 nel 2024). A seguito dell’attività sanzionatoria sono stati sequestrati 43 attrezzi da pesca (canne), rispetto ai 17 dell’anno precedente.

Nel 2025 è stata inaugurata l’“Operazione Po”, una vasta operazione interforze finalizzata al contrasto del bracconaggio fluviale, condotta in maniera sinergica da tutti i soggetti competenti sul territorio, superando i limiti amministrativi provinciali e regionali mensili.

TUTELA E VIGILANZA VENATORIA

Nel 2025 sono state rimosse e smaltite 169 carcasse (196 nel 2024) di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico.

Sono stati inoltre recuperati/curati 1.220 esemplari di fauna selvatica in difficoltà/ferita (1.109 nel 2024), dal soggetto incaricato dalla Regione (CRAS).

Nel corso dell’anno, la Polizia Locale della Provincia di Piacenza, insieme al personale volontario delle Associazioni e dei Raggruppamenti GEV, ha complessivamente controllato 2.050 persone (1.580 nel 2024) ed elevato 99 verbali (155 nel 2024).

Piano regionale nutria

L’attività di controllo, effettuata da personale volontario degli ATC, ha portato all’abbattimento di 1.375 esemplari di nutria (903 nel 2024). Nel corso del 2025 la Provincia di Piacenza ha proseguito l’attuazione del piano di controllo delle specie con abitudini fossorie, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.

Per garantire una piena aderenza alle disposizioni regionali e una maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo, la Provincia ha stipulato con gli ATC interessati una specifica convenzione, in continuità con le precedenti forme di collaborazione. Le attività realizzate hanno contribuito così alla prevenzione dei cedimenti delle arginature dei corsi d’acqua e dei rilevati stradali.

Peste Suina Africana

L’attività di controllo della specie cinghiale costituisce, per il territorio piacentino, la misura più efficace di contrasto alla Peste Suina Africana (P.S.A.), malattia che ha raggiunto l’Emilia-Romagna a partire dal 9 novembre 2023. Il rischio di diffusione nel territorio provinciale ha reso necessario intensificare le attività di contenimento della popolazione di cinghiali.

Nel 2025 sono stati realizzati 997 interventi di controllo, con il coinvolgimento di 4.710 operatori, che hanno portato all’abbattimento di 720 capi, di cui 32 nel territorio del Parco.

VIGILANZA STRADALE

Le attività svolte durante l’arco dell’anno si possono così sintetizzare: 5.604 violazioni accertate.

Una quota significativa di verbali è collegata all’attività di rilevamento (sistema ELFO-GATE CONTROL) dei transiti di mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 20 tonnellate sul ponte di Po tra Castelvetro (PC) e Cremona.

Sono stati selezionati, fotografati, verificati e sanzionati 5.011 transiti non consentiti (5.310 nel 2024), di cui 747 veicoli stranieri.

«Desidero esprimere apprezzamento a tutto il personale del Corpo e ai volontari per la professionalità dimostrata nel garantire continuità operativa, nonostante il turnover e le risorse limitate. Proseguiremo nel 2026 nel rafforzare coordinamento, prevenzione e presidio», commenta il comandante Matteo Re.

Il Consigliere provinciale delegato Federico Bonini ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori del territorio.

La Presidente Monica Patelli ha concluso: «Il presidio del territorio è fondamentale e la Polizia locale della Provincia di Piacenza si impegna a garantirlo di anno in anno grazie a un impegno costante e a un lavoro di rete».

La presentazione del report 2025 è stata anche l’occasione per conferire un elogio e una menzione a Rocco Passoni e Claudio Rampini, distintisi per interventi tempestivi in supporto alla Polizia locale di Rottofreno.

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