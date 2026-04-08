The Full Monty – Il Musical al Teatro Politeama di Piacenza il 18 Aprile. Benedetta Cesare: “Tema che fa divertire e riflettere” – AUDIO

The Full Monty – Il Musical arriva al Teatro Politeama di Piacenza il 18 Aprile. Uno spettacolo pieno di

risate, musica, cuore e tanto coraggio, che fa ridere, emozionare e uscire dal teatro col sorriso stampato. Inizio alle ore 21.

Benedetta Cesare, attrice del musical

Noi siamo una compagnia teatrale che di fatto porta in scena musical da tantissimi anni. Soprattutto cerchiamo sempre dei titoli accattivanti, che possano piacere al pubblico, oltre che piacere a noi. Però il nostro approccio, per quanto siamo un gruppo amatoriale, nel senso che nessuno di noi lo fa come lavoro, si avvicina un po’ di più a quello che potrebbe essere il mondo del professionismo. Scegliamo musical di cui possiamo detenere diritti, proprio per fare tutte le cose a regola.

Perché proprio Full Monty?

Abbiamo ritenuto che questo titolo fosse molto attuale. In particolare perché tratta il tema di uomini che purtroppo perdono il lavoro e cercano di reinventarsi in un qualche modo. Noi cerchiamo di far sorridere le persone, ma anche riflettere. L’obiettivo è portare un po’ di leggerezza, ma che abbia sempre comunque un retrogusto e un fondamento.

Il cast è composto da oltre trenta elementi tra protagonisti, ensemble, coro, band dal vivo e supporto dietro le quinte. Una squadra compatta che da oltre dieci anni porta in scena spettacoli ambiziosi e impegnativi, sorretta da passione e dedizione estreme. La compagnia è fatta da tante persone – conclude Benedetta Cesare – e ognuna dà il suo contributo. Mettere insieme i tanti elementi dello spettacolo ci dà grandi soddisfazioni, ma la più grande è vedere che le persone escono dalla sala con il sorriso sulle labbra, quindi vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro.

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The Full Monty

L’opera, con musica e testi di David Yazbek e sceneggiatura di Terrence McNally, è tratta dall’omonimo film del 1997, divenuto ormai un cult del genere, fu un enorme successo commerciale, vincendo anche l’Oscar per la miglior colonna sonora e tre BAFTA su undici nomination, incluso miglior film. Il musical – la cui ambientazione è stata spostata da Sheffield a Buffalo – debuttò a San Diego nel 2000, prima di essere allestito a Broadway e Londra ed essere tradotto in oltre una dozzina di lingue, andando in scena in tutto il mondo.

“The Full Monty” debuttò a Broadway il 26 ottobre 2000 e rimase in cartellone per 770 rappresentazioni, fino al settembre 2002. Oltre al successo di pubblico, il musical ottenne anche un buon successo di critica e fu candidato a dieci Tony Awards, tra cui quello per il “miglior musical”.

“The Full Monty” è un musical divertente, dinamico e coinvolgente, con brani eseguiti da talentuosi interpreti dal vivo (niente cori registrati!) diretti da Massimiliano Carulli (“Tootsie”, “Sister Act”, “Pretty Woman”), suonati anch’essi dal vivo dalla Monty Band e le coreografie trascinanti sono a cura di Davide Tagliento (“La Fabbrica di Cioccolato”, “We will rock you”, “Jesus Christ Superstar”), e la regia affidata a Francesco De Angelis.

La Compagnia Teatrale I Viaggiattori di Piacenza

Dopo 18 anni di successi – tra cui Sister Act – Il Musical Divino (stagione 2019-2020), con oltre diecimila spettatori, e 9 to 5 – Il Musical (stagione 2022-2023) – prosegue la sua nuova sfida portando nuovamente in scena, su licenza MTI, “The FULL MONTY” nella stagione 2025-26. Dopo il debutto del 25 e 26 ottobre 2025, accolto da un grande successo di pubblico, lo spettacolo torna sul palco per una speciale replica il 18 aprile 2026 nella splendida cornice del Cinema Teatro POLITEAMA di Piacenza.

Il musical, con le irresistibili musiche e i testi di David Yazbek e la brillante sceneggiatura di Terrence McNally, è tratto dall’omonimo film del 1997, distribuito da Fox Searchlight Pictures e firmato da Simon Beaufoy, prodotto da Uberto Pasolini e diretto da Peter Cattaneo.

L’adattamento teatrale – che trasporta l’azione da Sheffield a Buffalo – debutta trionfalmente a San Diego nel 2000, conquistando presto Broadway e il West End londinese, venendo tradotto in oltre una dozzina di lingue e portato in scena con enorme successo in tutto il mondo.

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