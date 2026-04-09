Volley, Serie B2 – Nordmeccanica VAP: sabato a Milano sarà scontro diretto per la salvezza

Incrocio davvero delicato nel girone E di serie B2 con la Nordmeccanica VAP che sabato (partita al via alle 20:30) troverà sulla sua strada il Milano Team Volley in un’altra importante sfida salvezza dopo la vittoria per 3-1 sul Certosa Volley arrivata nel palazzetto di casa di San Nicolò.

Tre punti, quelli con il Certosa, che hanno proiettato la Academy a quota diciassette: una sola lunghezza di vantaggio proprio sul Milano Team Volley che all’andata si era arreso alla Nordmeccanica sullo score di 3-1. Un precedente da non sottovalutare per la squadra di coach Fanni che dopo la sosta pasquale è già scesa in campo mercoledì mettendo una seria ipoteca sul passaggio alla finale under 18 regionale con il 3-0 su Libertas Volley Forlì.

Una grande occasione per distanziare una contendente diretta alla salvezza accumulando ulteriore distanza sul terzultimo posto: sarà la prima di due trasferte per la VAP che sabato 18 aprile tornerà nuovamente in campo lontano da casa per affrontare le parmensi del Circolo Minerva, superate all’andata in tre set.

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