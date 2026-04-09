Fiera di Roveleto 2026, sapori e tradizioni l’11 e 12 aprile. Donatella Amici: “Eventi e divertimento per tutti” – AUDIO

9 Aprile 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Fiera di Roveleto 2026
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Fiera di Roveleto 2026, dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 11 e domenica 12 Aprile 2026 torna lo storico evento, ancora più ricco di appuntamenti, sapori e tradizione.

Durante la due giorni cittadini e visitatori possono gustare le specialità gastronomiche grazie alla presenza dei Food Truck e fare gli Agri-aperitivi con prodotti tipici del territorio. Il tutto accompagnato dalla Musica Live presente in diversi punti della fiera e Dj Set per scatenarsi fino a sera

Previsti inoltre spettacoli itineranti per grandi e piccini, bancarelle e espositori di agricoltura, artigianato e industria, esposizione di trattori e macchine agricole, area giostre e divertimento per bambini. Spazio anche a Workshop e attività a tema. 

Donatella Amici Assessora al Commercio del Comune di Cadeo

E’ una manifestazione storica, ma ogni anno cerchiamo di aggiungere un pezzo per offrire la più ampia possibilità di partecipazione e di divertimento. L’agricoltura, il commercio e l’artigianato sono in primo piano, però ci sarà anche tanto altro tra bancarelle e ad esempio spettacoli itineranti. Poi avremo anche l’inaugurazione dell’asilo nido che ospiterà 54 bimbi. Ci sono appuntamenti davvero per tutti.

Fiera di Roveleto 2026

Anteprima della Fiera sabato 11 aprile: a partire dalle 18:00, apertura area Food Truck e intrattenimento musicale fino a tarda sera.

Domenica 12 Aprile: la Fiera entra nel vivo dalle 08:00 del mattino, con espositori, bancarelle e animazione per tutta la giornata.

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