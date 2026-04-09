Storie di Confesercenti, tappa da “Come a Casa”: pasta fresca di qualità a Piacenza come le domeniche in famiglia – AUDIO

Storie di Confesercenti, tappa da “Come a Casa”: pasta fresca di qualità a Piacenza in Via Luigi Einaudi, 93. Fabrizio Samuelli ha incontrato le titolari del negozio Sabrina Castignoli ed Elvira Guadalupi.

Elvira ha 33 anni ed è originaria di Casalpusterlengo in provincia di Lodi. Ha lavorato quasi da sempre nei bar o dietro al bancone nei ristoranti. Proprio nel suo percorso lavorativo nel 2016 a Gariga ha conosciuto la sua attuale socia. Sabrina invece ha 34 anni, ha sempre fatto la cuoca in vari posti, essendo la cucina il suo sogno e il suo mondo, mette ogni giorno tanto amore nel suo lavoro.

L’avventura lavorativa assieme è partita perché avevamo voglia di metterci in gioco. C’era la voglia di aprire qualcosa di nostro, per avere un obiettivo per alzarci tutti i giorni e per fare sempre meglio. In particolare perché eravamo anche incentivate dalla qualità dei prodotti che intendevamo proporre, quindi abbiamo deciso di fare questo passo lavorativo. Lo abbiamo fatto pur essendo consapevoli del fatto che in questo momento la grande distribuzione fa da padrona, ma abbiamo deciso di intraprendere questa strada ugualmente.

Perché il nome “Come a casa”?

In realtà cercavamo un nome da tanto tempo. L’idea era quella di rievocare con i nostri sapori e profumi le domeniche a pranzo a casa della mamma, della nonna e della zia. Quelle cose che adesso purtroppo stiamo un po’ perdendo, quindi cercavamo un nome che rievocasse tutto ciò. Poi una sera è arrivato il lampo di genio e siamo riuscite così a esprimere al 100% quello che sentivamo e che avremmo creato.

Nel negozio si possono trovare tutte le paste piacentine classiche fino agli arrosti, il tutto con prodotti di grande qualità. E’ possibile fare prenotazioni o richiedere informazioni al 349 769 7731 o tramite la pagina Instagram.

L’attività è partita in questo 2026, come è stato l’inizio?

Nel primo mese siamo stati letteralmente presi d’assalto. Un po’ perché mancava questo tipo di negozio nel quartiere di Sant’Antonio. Infatti siamo il punto di riferimento di tante famiglie che magari sono impossibilitate nel prendere la macchina per spostarsi. Quindi la nostra offerta è anche quella di pane, salumi e cose non di nostra produzione ma di cui comunque facciamo rivendita. In particolare a Pasqua abbiamo sentito un affetto e un calore unico, ringraziamo davvero tutti quelli che sono venuti a trovarci!

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