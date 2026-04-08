Volley – La Pallavolo San Giorgio ospita le finali territoriali Under 16

Il palazzetto dello sport di viale Repubblica ospiterà domenica 12 aprile l’atto conclusivo del campionato giovanile, organizzato dal comitato territoriale Fipav Piacenza in collaborazione con la Pallavolo San Giorgio.

Cresce intanto l’attesa per la semifinale del titolo territoriale Under 16, che vedrà protagonista la Nure Volley Sangio. L’appuntamento è per domani, giovedì 9 aprile alle ore 19, quando le ragazze allenate da Matteo Capra affronteranno tra le mura amiche la Floricoltura De Santis River Volley.

“Dopo un anno che ci ha visti protagonisti nel campionato giovanile per eccellenza arriviamo finalmente alla resa dei conti di una stagione in cui, a mio avviso, è stato svolto un ottimo lavoro, anche grazie al contributo del mio collaboratore Stefano Dagradi. Le ragazze sono cresciute sia individualmente sia come squadra e la scelta di ruotare spesso la rosa ha dato i suoi frutti”.

Il tecnico aggiunge

“Ora dovremo affrontare queste ultime due partite con la giusta leggerezza. Il risultato tecnico è già stato raggiunto: se arriverà la vittoria, bene; altrimenti andrà bene comunque. Nel settore giovanile conta più la crescita della conquista del trofeo. Per me le ragazze hanno già vinto per comportamento, impegno e serietà”.

La squadra vincente conquisterà l’accesso alla finale per il titolo territoriale, in programma domenica 12 aprile al palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino. L’altra finalista emergerà dalla seconda semifinale, che vede già qualificata Rm Volley, in attesa della vincente dello spareggio tra Smit Arda Volley e Amicizia Caorso-Ongina.

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