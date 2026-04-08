Volley – Per la VAP una Pasqua di tornei di alto livello: in campo tutte le formazioni, grande quinto posto al Bussinello

Fine settimana pasquale ricchissimo di tornei per la Volley Academy Piacenza che è scesa in campo per saggiare lo stato di forma e aumentare le consapevolezze in vista dell’ultima parte di stagione con tre squadre – under 14, 16 e 18 – già certe della partecipazioni alle fasi finali dei rispettivi campionati regionali di categoria e l’under 13 che guida, senza sconfitte, il campionato provinciale.

Spicca su tutti il quinto posto al “Trofeo Bussinello”, torneo tra i più importanti sulla scena nazionale, conquistato dalla formazione under 16 Globo VAP che ha fronteggiato nella tre giorni di Modena avversarie provenienti da tutta Europa incrociando sotto rete anche squadre di grande tradizione. Un solo stop, con la forte Volley Friends Roma, ed un piazzamento che testimonia la crescita del gruppo condotto da coach Maggipinto e capace di superare nella volata finale Fusion Team Volley e Chorus Volley Bergamo.

Racconta coach Maggipinto

«Torniamo dal Bussinello con un quinto posto e una grande spinta motivazionale per il finale di stagione. Un torneo che si è rivelato ancora una volta tra gli appuntamenti più prestigiosi a livello nazionale per la categoria under 16 e che ci ha regalato gare di altissimo livello. Da allenatore, la prima cosa che guardo non è sicuramente il posizionamento finale, ma il percorso fatto all’interno di questo torneo: arrivare quinti significa essere stabilmente competitivi contro realtà di altissimo livello; vuol dire aver affrontato e superato momenti difficili, aver retto la pressione e aver dimostrato qualità tecniche e caratteriali importanti: in queste competizioni, il margine tra un podio e un decimo posto è spesso sottilissimo. Resta un pizzico di rammarico: quando si arriva così vicini alle semifinali, è naturale chiedersi cosa si sarebbe potuto fare meglio, forse qualche scelta nei momenti chiave, forse una gestione emotiva diversa nei punti decisivi. Abbiamo perso una sola gara con Volley Friends Roma nell’arco dell’intero torneo. Ma sono proprio queste esperienze che fanno crescere davvero le atlete.

Quello che ci porteremo a casa è soprattutto la consapevolezza: questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. E a questa età è un patrimonio enorme. Le vittorie con Arena, Chions, Fusion e Chorus e il quinto posto finale non sono certo un punto di arrivo, ma una base solida su cui costruire il finale di stagione».

Spring Cup

Si resta a Modena ma si cambia categoria: alla “Spring Cup” sono scese in campo le under 12 in maglia Bar da Luca VAP che partecipano ai campionati territoriali under 13 e 14 e che anche durante il torneo si sono misurate con squadre già più esperte e fisicamente strutturate. Per la squadra condotta dai coach Sylvie de Piccoli e Simone Riccardi l’ottavo posto finale rappresenta un segnale importante che racconta di un gruppo che ha sviluppato competenze tecniche e anche di tenuta nell’arco di un appuntamento dove spiccano le vittorie con le lituane dell’ISTA e l’incrocio con Imoco, una delle fucine più importanti sul panorama giovanile.

A chiudere la parentesi modenese l’esperienza delle giovanissime guidate da coach Marta Colombi alla “Young Spring Cup”, parentesi di una giornata con gare 4X4 under 11 miste: cinque sfide per un gruppo che si è confrontato per la prima volta con un torneo di questo genere riuscendo a misurarsi ed incontrare giocatori e giocatrici provenienti da tutto il paese in una grande esperienza personale e sportiva.

A confrontarsi con realtà di alto livello è stata anche l’under 14 La Saponeria VAP scesa in campo al “Challenge Città di Torri”, evento tra i più importanti per la categoria: dodicesimo posto finale su trentadue formazioni partecipanti dopo un avvio davvero di grande livello e sfide altrettanto probanti.

Spiega coach Mazza

«Il Torneo di Torri si è rivelato come tutti gli anni una manifestazione di alto livello per la categoria under 14. Il primo giorno, dopo la prima gara vinta con Albaro, siamo riusciti ad avere la meglio anche con Busnago, vittoria che ci ha permesso di avere accesso nelle prime sedici.

Il giorno seguente abbiamo avuto occasione di confrontarci con due corazzate come Club Asti e Volley Visette: si sono visti tanti momenti con prestazioni molto alte durante i tre giorni, forse quello che è venuto a mancare maggiormente è la continuità soprattutto sul finale; complice forse la panchina corta visto che è composta da ragazze under 13 impegnate in un’altra manifestazione. Sarà comunque un aspetto che cercheremo di migliorare nel prossimo mese in vista delle final four».

E proprio le under 13 Laminati Cavanna VAP di coach Mazza erano contemporaneamente impegnate al “Città di Offanengo”, torneo riservato alla categoria under 14, sotto la guida degli allenatori Giulia Gandolfi e Paolo Bergamaschi. Anche qui primo giorno senza macchia per la squadra che ha poi proseguito il sabato concludendo con un solido nono posto.

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