Pro Vercelli – Fiorenzuola: i rossoneri vogliono i primi punti in trasferta

Segui Pro Vercelli – Fiorenzuola con gli aggiornamenti LIVE sabato 30 Settembre dalle 18:30 su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Bonatti è ospite, nell’anticipo della sesta giornata di Serie C girone A, della Pro Vercelli, sabato 30 Settembre dalle ore 18:30. I rossoneri, dopo il gran successo interno con il Trento, sono alla caccia dei primi punti lontano dal Pavesi, per continuare al meglio il proprio cammino.

Il punto sul Fiorenzuola

La vittoria contro il Trento ha ridato morale e fiducia ai rossoneri di Bonatti, che ora devono però confermarsi anche lontano da casa visto che, fino ad ora, sono arrivate 2 sconfitte su altrettante partite.

Il Fiorenzuola arriva a questa sfida a quota 6pt frutto delle due vittorie interne e prestigiose contro AlbinoLeffe e Trento.

L’avversario, la Pro Vercelli

Non sarà facile per i rossoneri perchè la Pro Vercelli non è avversario da sottovalutare: i piemontesi di mister Dossena hanno iniziato a rilento in campionato (una sola vittoria all’esordio poi 2 pareggi e 2 sconfitte) e faticano a trovare la via del gol.

Proprio per questo motivo, però, hanno tutta la voglia di invertire la rotta e di sfruttare il fattore campo per tornare al successo.

Le Probabili Formazioni

PRO VERCELLI: Sassi, Iezzi, Camigliano, Parodi, Rodio, Emmanuello, Santoro, Iotti, Condello, Nepi, Maggio. All. Dossena

FIORENZUOLA: Guadagno, Silvestro, Nava, Bondioli, Oddi, Stronati, Di Quinzio, Di Gesù, Morello, Ceravolo, Gonzi. All. Bonatti

