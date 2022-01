Calciomercato – Fiorenzuola colpo doppio: Mastroianni e Sartore

L’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio al doppio colpo piazzato dal Fiorenzuola con l’ingaggio di Mastroianni e Sartore. “Doppio colpo in attacco per il Fiorenzuola: il panzar Ferdinando Mastroianni dal Lecco e l’esterno Francisco Sartore dalla Turris. Ora i piacentini faranno uscire la punta Cristian Tommasini che piace a Trento, Pistoiese e Vibonese”.

Il comunicato del Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto l’accordo per le prestazioni sportive dell’attaccante esterno Perez Francisco Sartore Dos Santos, in trasferimento dalla Turris.

Classe 1995, nato in Brasile ma con nazionalità italiana, Sartore è giunto in Italia nel 2012 maturando la sua prima esperienza nello stivale con la Primavera del Genoa. Da lì un percorso in Serie C con le maglie di Mantova, Lucchese, Matera ed Alessandria (compresa la partecipazione ai Playoff Serie C 2019-2020) e Bisceglie.

Esterno offensivo dotato di tecnica e velocità, Francisco Sartore è un giocatore da oltre 180 presenze in Serie C con all’attivo più di 10 reti e 10 assist ai compagni.

Nella corrente stagione, Sartore ha totalizzato 10 presenze con la maglia della Turris in Serie C Girone C.

A Francisco il benvenuto in U.S. Fiorenzuola!