Calciomercato – Il Piacenza perde Dubickas in direzione Pordenone. A centrocampo arriva Onisa

Piacenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con opzione di riscatto a favore del club, il diritto alle prestazioni del calciatore Mihael Onisa dal Pordenone Calcio. Onisa, centrocampista classe 2000 di origine rumena, è cresciuto tra i settori giovanile di Virtus Entella e Torino.

Ha esordito tra i professionisti con la maglia della Cavese. In Serie C ha poi giocato per l’Imolese. Nella passata stagione ha disputato il campionato di Serie B con il Pordenone.

Piacenza Calcio 1919 comunica di aver ceduto a titolo oneroso il diritto alle prestazioni sportive di Edgaras Dubickas al Pordenone Calcio.