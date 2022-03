Campanella carica la sua Bakery Piacenza: “Con Orzinuovi è la prima di otto finali” – AUDIO

Federico Campanella ha parlato con i microfoni di RadioSound il giorno di Agribertocchi Orzinuovi-Bakery Piacenza: il recupero della quindicesima giornata del girone verde di Serie A2. Si gioca mercoledì sera alle ore 20:30.

Indubbiamente sì. Questa è la prima di otto finali che ci portano al termine della regular season e della fase a orologio. Dobbiamo considerare ogni partita con lo stesso peso specifico, senza guardare la classifica. Poi è chiaro che stasera con Orzinuovi la posta in palio è importante, per cui andremo in trasferta con la volontà di strappare due punti pesanti.