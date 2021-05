In casa 250 capi d’abbigliamento rubati dal magazzino per un valore di 30 mila euro, arrestato dipendente Amazon

Il 29 aprile 2021, alle 6:30 circa, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Sarmato impegnati in un normale servizio di controllo del territorio mentre transitavano dinanzi all’ingresso del deposito Amazon, notavano che un dipendente appena uscito dai tornelli, frettolosamente e con fare furtivo si dirigeva presso la sua autovettura. Il magazziniere, di 34 anni nato in India, coniugato, residente a Castel San Giovanni, è stato fermato : aveva un rigonfiamento all’altezza della cintura sotto la felpa. E’ stato quindi sottoposto a perquisizione personale. Addosso aveva due mutande Diesel, una maglia Tommy Hilfinger, che occultava nelle parti intime, una felpa Hugo Boss di colore nero e una maglia Fila : quest’ultima indossata come se fosse un proprio capo di abbigliamento.

L’operaio, in merito alla merce, riferiva di averla asportata dal magazzino Amazon, privandola delle etichette identificative, che aveva abbandonato e disperso nel deposito. Per questo i militari di Sarmato hanno perquisito anche l’abitazione, l’autorimessa e l’autovettura dell’operaio dove sono stati rinvenuti e sequestrati 250 capi di abbigliamento e scarpe di varie marche, modelli e taglie che, spontaneamente il magazziniere dichiarava di averli asportati in parte dal deposito Amazon di Castel San Giovanni.

L’ingente numero di abbigliamento sequestrato ha impegnato a lungo i militari nella catalogazione: felpe, giubbotti, pantaloni, t-shirt di prestigiose marche (Emporio Armani – Lacoste, HArmont &Blaine, Adidas – Tommy Hilfinger, Calvin KleinArmani, Lewis, Puma), un vero bazar. Il valore stimato dei capi rinvenuti è di circa 30.000 euro. Sulla citata merce sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza.

Il 34enne, dopo le formalità di rito è stato arrestato per furto e ricettazione, e portato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.