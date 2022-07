Villanova, domani incontro sul progetto Adrionet per presentare la “Carta dell’ospitalità dei borghi”￼

Domani sera in Municipio un incontro pubblico per presentare la “Carta dell’ospitalità dei borghi”, finalizzata alla costruzione del sistema di comunità ospitale. Sarà presentato anche il video realizzato da APT per promuovere il territorio.

Su alcuni territori del Po emiliano proseguono le iniziative di coinvolgimento territoriale previste dal progetto europeo Adrionet, che ha come capofila la Regione Emilia-Romagna e coinvolge soggetti di sette Paesi dell’area adriatica (Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia, Grecia). Suo obiettivo è la valorizzazione territoriale e una nuova fruizione turistica di aree di alto valore ma vulnerabili ed esposte a rischio di spopolamento.

Dopo gli incontri svoltisi a giugno, è in programma nella serata di domani (alle ore 21, in Municipio a Villanova sull’Arda) un incontro dedicato agli stakeholder della provincia di Piacenza – in particolare dei Comuni di Calendasco, Caorso, Castelvetro, Monticelli e Villanova – dedicato alla presentazione della “Carta dell’ospitalità dei borghi”, un documento previsto dal progetto Adrionet e finalizzato alla costruzione del sistema di comunità ospitale a cui il progetto stesso mira.

L’incontro – che vedrà il coinvolgimento di Fausto Faggioli, consulente turistico dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia (partner di Adrionet) – è aperto a tutti ed espressamente rivolto alle imprese locali del turismo e della ristorazione, alle associazioni culturali e ai cittadini che intendono contribuire a migliorare ospitalità e benessere del proprio territorio.

Durante l’incontro verrà anche proiettato il video realizzato da APT Servizi con il contributo di tutti i partecipanti al percorso partecipativo di sviluppo del prodotto turistico, per promuovere l’area di progetto.