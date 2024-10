Dalla “cena in giallo” per il Tour de France un supporto a Croce Rossa e Croce Bianca

Consegna ufficiale questa mattina in Municipio a Piacenza dei due assegni da duemila euro ciascuno che rendono concreto l’aspetto benefico de “La Grande Soirèe Pour le Tour”. Si tratta della cena organizzata lo scorso giugno da Confcommercio Piacenza, in collaborazione con Gigi Marazzi patron de “La Festa del Gigi” ed il Comune di Piacenza, quale evento collaterale alla tappa Piacentina del Tour de France del primo luglio.

Alla cena, che si era svolta in via Calzolai la notte del solstizio d’estate, avevano partecipato circa 200 persone. Oggi, alla presenza dell’assessore al commercio Simone Fornasari e del direttore di Confcommercio Piacenza Gian Luca Barbieri, è avvenuta la consegna degli assegni simbolici alla vice-presidente vicaria della Croce Rossa Italiana di Piacenza Lydia Ansaldi e al presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca avvocato Alessandro Miglioli.

Fra i banchi del consiglio comunale era inoltre presente il Dott. Giovanni Passerini della Banca di Piacenza, sponsor dell’iniziativa unitamente a Garcom Cooperativa di Garanzia, Gas Sales e Musetti.

L’importanza dell’iniziativa

L’assessore Fornasari ha innanzitutto sottolineato l’importanza del luogo scelto per ospitare la cena, ovvero via Calzolai, una delle strade principali dello shopping cittadino, dove si concentra un elevato numero di botteghe storiche, erano presenti infatti anche alcuni rappresentanti dei commercianti di questa meravigliosa via commerciale.

Gian Luca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza, ha ricordato come la grande cena in giallo abbia avuto il merito di mettere assieme più aspetti a partire dalla valorizzazione di via Calzolai e dei suoi negozi e inoltre ha affermato: «Abbiamo pensato di coniugare il grande richiamo del Tour de France con la beneficenza e siamo molto contenti dei risultati ottenuti a favore di Croce Rossa Italiana e Croce Bianca Piacenza, due realtà fondamentali per quanto hanno fatto e continuano a fare ad integrazione del sistema sanitario e di assistenza sul territorio locale».

Un appuntamento fisso?

La grande cena in giallo potrebbe non restare un “unicum” ma trasformarsi in un appuntamento fisso «Ci stiamo pensando – ha affermato il direttore di Confcommercio – magari sempre legato ad un grande evento della città».

I duemila euro donati alla Croce Rossa hanno già una precisa destinazione. Come ha spiegato la vice-presidente Lydia Ansaldi «Essi contribuiranno all’acquisto di un’ambulanza che rappresenta per noi la possibilità di svolgere meglio i nostri servizi sul territorio, in particolare quelli di soccorso e di trasporto. La Croce Rossa piacentina è impegnata su tanti fronti e tutte queste manifestazioni di aiuto concreto per noi sono molto preziose. Per questo ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato questo evento».

Sandro Miglioli, presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca, ha affermato che i fondi «serviranno alle mille necessità di questo ente che vive esclusivamente di volontariato. Tutto ciò che vive grazie alla generosità delle persone aiuta a concretizzare l’acquisto di un nuovo pulmino per i nostri servizi di trasporto».