Tra i campi di Alseno una centrale di spaccio, blitz all’alba e tre arresti: sequestrati droga, denaro e un machete

Droga, armi e denaro. E’ quanto i carabinieri di Fidenza hanno sequestrato in un casolare situato a Cortina di Alseno, in provincia di Piacenza. Il blitz è scattato all’alba, in manette sono finiti tre cittadini nordafricani. Da qualche settimana i carabinieri seguivano le tracce di un gruppo di soggetti solitamente dediti allo spaccio di stupefacenti. I numerosi servizi di osservazione hanno permesso ai militari di individuare la possibile base operativa degli spacciatori. E così arriviamo al blitz di questa mattina.

Nei sotterranei del casolare i militari hanno trovato tre persone, di origine magrebina, ancora nel dormi veglia, uno dei quali aveva a portata di mano un machete con lama ben affilata di circa 50 centimetri.

I tre sono stati immediatamente messi in sicurezza, mentre l’unità cinofila dei Carabinieri di Bologna ha iniziato a setacciare l’intero stabile.

Nelle adiacenze della stanza ove i tre riposavano sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di un tubo in plastica, oltre 2 kg di hashish, circa 100 grammi di cocaina, 90 grammi di eroina e oltre 11.000 € in contanti.

La perquisizione ha permesso anche di rinvenire, in uno zaino, tutto il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente, quale cellophane e bilancini di precisione, oltre che altri armi bianche con lame sempre ben affilate.

Droga, armi e denaro sono finiti sotto sequestro e i tre soggetti, clandestini e in Italia senza fissa dimora, arresati e tradotti nel carcere di Piacenza.