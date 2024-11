Vittoria del centrodestra a Piacenza, Zandonella: “Dato di cui tenere conto alle prossime comunali” – AUDIO

In provincia di Piacenza si afferma il centrodestra. E anche la Lega segue un trend migliore rispetto al dato regionale. Se in regione la Lega ottiene il 5,28%, in provincia di Piacenza raggiunge il 9,83%, quasi il doppio. Dati commentati da Luca Zandonella, segretario provinciale della Lega.

“Diciamo che l’Emilia-Romagna si conferma insieme alla Toscana l’unica roccaforte in tutta Italia che rimane, perché negli ultimi 15 anni circa tantissime regioni sono state governate e conquistate da centrodestra però rimangono appunto Emilia Romagna e Toscana e questo diciamo che è un dato politico che è sotto l’occhio di tutti”.

“Mentre magari in provincia a livello politico è un po’ più scontato, nel senso che da tantissime tornate elettorali che a livello provinciale appunto il centrodestra è sempre in vantaggio e non di pochi punti, il dato politico da sottolineare credo che sia che anche in città il centrodestra è avanti, quindi anche in ottica delle prossime elezioni comunali è un dato che sicuramente da cui tenere conto”.